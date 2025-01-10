Gülbahar yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin resmen tanınması yönündeki çağrısının kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğini belirtti.

Kıbrıs konusunda izlenen politikanın kesintisiz bir şekilde uygulanması dışında atılacak adımların Kıbrıs Türkü ve Türk milleti lehine bir sonuç doğurmayacağını söyleyen Gülbahar, tarihi gerçekler ve Rum tarafının tutumu incelendiğinde bunun açıkça ortada olduğu görüşünü dile getirdi.

İzolasyonların kaldırılmasına yönelik söylemlerin ve BM gözetimindeki çok taraflı toplantıların zaman kaybından öteye geçemeyeceğini ifade eden Gülbahar, iki devletli çözüm dışında bir seçenek olmadığını söyledi.

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın KKTC'ye gerçekleştirdiği resmi ziyareti de değerlendiren Gülbahar, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın kritik bir dönemde KKTC’yi ziyaret ettiğini, bu ziyaretin çok yerinde olduğunu ve memnuniyetle karşılandığını dile getirdi.

Fidan’ın KKTC yetkilileri ve muhalefet temsilcileriyle görüşmesinin yanı sıra, Maraş bölgesindeki incelemelerinin de önemine dikkat çeken Gülbahar, “Sayın Fidan’ın 'adadaki fiili durum artık hukuki boyut kazanmalıdır' açıklamaları gerçekçi, doğru ve tarihidir.” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs konusunun Türkiye’nin diğer dış politika başarılarıyla aynı kararlılıkta ele alınması gerektiğini belirten Gülbahar, “Türkiye’miz bölücü terör, Irak, Suriye, Karabağ ve Libya meselelerinde sergilediği kararlılıkla başarılı olmuştur. Ancak Kıbrıs meselesi de bu çerçeveye eklenmediği sürece ciddi bir eksiklik oluşacaktır” dedi.

Gülbahar, KKTC'nin tanınması ve Kıbrıs'ta iki devletli bir çözüme ulaşılması için ısrarlı, kararlı ve istikrarlı bir duruş sergilenmesi gerektiğini vurgulayarak, bu hedefin gerçekleştirilmesi halinde 21. yüzyılın bir "Türk Yüzyılına" dönüşebileceğine inanç belirtti.