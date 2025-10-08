Endonezya’nın turistik adası Bali’de trajik bir olay yaşandı. 27 yaşındaki İngiliz vatandaşı Karolina Krzyzak, yalnızca çiğ meyvelerden oluşan katı bir diyet uyguladıktan sonra kaldığı otel odasında yaşamını yitirdi. Genç kadının ölümünün, uzun süredir uyguladığı aşırı meyve diyetine bağlı ciddi beslenme yetersizliği sonucu gerçekleştiği düşünülüyor.

Yalnızca Çiğ Meyveyle Besleniyordu

Yerel basın kaynaklarına göre Krzyzak, bir süredir yalnızca çiğ meyve tükettiği “fruitarian” olarak bilinen bir beslenme tarzını benimsemişti. Ancak aşırı kısıtlayıcı bu diyet, genç kadının vücudunda geri dönüşü olmayan etkiler bıraktı. Ölüm anında sadece 22 kilogram ağırlığında olduğu bildirildi.

Geçmişinde yeme bozukluğu sorunları yaşayan Krzyzak’ın, son dönemlerde fiziksel olarak giderek zayıfladığı, saç ve tırnaklarında belirgin bozulmalar görüldüğü ifade edildi.

Otel Çalışanları Durumdan Şüphelenmişti

Bali’deki otel çalışanları, genç kadının sarı tırnakları, zayıf görünümü ve dişlerindeki bozulmalar nedeniyle sağlığından endişe duyduklarını belirtti. Personelin, kendisine doktora gitmesi yönünde defalarca tavsiyede bulunduğu ancak Krzyzak’ın bu önerileri reddettiği öğrenildi.

Olay, bir tanıdığının kendisinden haber alamaması üzerine otel görevlilerine haber vermesiyle ortaya çıktı. Görevliler, kadını odasında hareketsiz halde buldu. Yapılan ilk incelemelerde herhangi bir şiddet veya dış müdahale izi tespit edilmedi.Yetkililerden Uyarı: “Aşırı Diyetler Hayati Risk Taşır”

Bali polisi olayla ilgili inceleme başlatırken, ilk bulguların ölüm nedeninin ağır beslenme yetersizliği olduğunu gösterdiği belirtildi.

Uzmanlar ise, son dönemde sosyal medyada popüler hale gelen “sadece meyve diyeti” veya benzeri aşırı beslenme akımlarının ciddi sağlık riskleri taşıdığı konusunda uyarıyor.

Beslenme uzmanları, bu tür diyetlerin protein, yağ, B12 vitamini ve kalsiyum eksikliğine yol açarak kalp ritim bozuklukları, organ yetmezliği ve kas erimesine kadar ilerleyebilen sonuçlar doğurabileceğini vurguladı.

“Doğal” Her Zaman “Sağlıklı” Değil

Krzyzak’ın ölümü, sosyal medyada “doğal beslenme” akımlarına karşı yeni bir tartışma başlattı. Uzmanlar, “doğal” veya “bitkisel” etiketine sahip her beslenme yönteminin vücut için dengeli olmayabileceğini hatırlatarak, herhangi bir radikal diyetin mutlaka tıbbi kontrol altında uygulanması gerektiğini belirtiyor.