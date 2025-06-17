Daireden yapılan açıklamaya göre, devlet ortaokullarından mezun olan öğrencilerin başvurularını mezun oldukları okullarda yapabilecekleri, özel okullardan mezun olan öğrencilerin ise başvurularını doğrudan meslek liselerine giderek gerçekleştirecekleri bildirildi.

Başvuru sürecinin, “Meslek Liselerine Öğrenci Yerleştirme Tercih Kılavuz Kitapçığı” esas alınarak yürütüleceği, öğrencilerin tercihlerini kapsam bölgeleri ve öğrenim görmek istedikleri okul ile alanlara göre yapacakları belirtilen açıklamada, her öğrencinin en az bir, en fazla beş tercih yapabileceği kaydedildi.

Açıklamada, tercih formlarının değerlendirilmesinde diploma derecesi, kontenjanlar ve tercih sırasının dikkate alınacağı, yerleştirme sonuçlarının ise başvuruların tamamlanmasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi web sitesi olan www.mebnet.net üzerinden duyurulacağı ifade edildi. Sonuçlara ilişkin öğrenci veya velilere ayrıca bireysel bilgilendirme yapılmayacağı vurgulandı.

Açıklamada, kayıt hakkı kazanan öğrencilerin 24-27 Haziran tarihleri arasında ilgili okullara giderek kesin kayıt işlemlerini tamamlamaları gerektiği hatırlatılırken, meslek liseleriyle ilgili detaylı bilgilere, alan tanıtım kataloğu ve tercih kılavuz kitapçığına www.mebnet.net ve www.mtod.mebnet.net adreslerinden ulaşılabileceği aktarıldı.



