Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çalışmalar tamamlandığında toplam 2 bin 951,2 metre kare kaldırım ve drenaj hattı Mesarya halkının hizmetine sunulacak.

Projelerin maliyeti, işçilik ve malzeme dahil 10 milyon 900 bin TL olacak.

Öte yandan toplam iki kilometreden fazla yol altyapısının da tamamlandığı ifade edildi.

Mesarya Belediye Başkanı Latif konuyla ilgili açıklamasında, “Mesarya’da yaşayan her vatandaşımız, modern altyapıyı, güvenli yolları hak ediyor. Biz bu bilinçle çalışıyor, gece gündüz demeden halkımıza söz verdiğimiz projeleri hayata geçiriyoruz. Kısa sürede yüzde 85,7’lik başarıya ulaştık, kalan projeleri de hızla tamamlayacağız. Mesarya her gün daha güçlü bir yarına hazırlanıyor” ifadelerini kullandı.