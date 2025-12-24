Sn. Tufan Erhürman, Güney Kıbrıs-Yunanistan ve İsrail arasında imzalanan silahlı kuvvetler düzeyindeki işbirliği anlaşması konusunu herhalde BM’ye şikayet edeceksiniz. Zira müzakere sürecinin başlaması düşünülen bir ortamda bu anlaşma kabul edilebilir değil…

Sn. Ünal Üstel, İçişleri Bakanlığı İskan Komitesi Başkanı’nın eşine ait dilekçeyi onayladığı ortaya çıkması sonrasında gecikmeli de olsa görevden almanız memnuniyet yarattı…

Sn. Hüseyin Çavuş, son zamanlarda tarım ve hayvancılık sektörünün her alanından isyan sesleri yükselmeye başladı. Biraz daha sorunlarla alakalı olmanızda fayda var…

Sn. Ceyhun Kırok, Çatalköy-Esentepe Belediyesi’nin 65 milyon TL borçla devralmanızın üzerinden geçen 3 yılda şu anda borçsuz ve 300 milyon TL finansman desteği alabilecek duruma getirmeniz çok büyük bir başarı… Burada çalışanlarınızın da hakkını yemeden teslim etmeniz çok yerinde…

Sn. Sinan Güneş, ülkemizde aralık ayı başından beridir devam eden bereketli yağmurlar acaba Ocak ayında da sürecek mi? Meteoroloji Dairesi olarak bu konuda bir öngörünüz vardır herhalde…

Sn. Hasan Sertoğlu, Süper Lig ve 1. Lig’de ilk devrenin son haftasına gelinirken, yine hakem hataları nedeniyle takımların mağduriyeti gündemde. Bu durum sizin de canınızı sıktığını biliyoruz…