Sn. Ünal Üstel, yavaş yavaş ülkede seçim havasına girilirken, parti olarak siz de sahaya inmeye başladınız gibi. Ancak yapılan açıklamalar ve verilen sözlere dikkat etmenizde fayda var diyoruz…

Sn. Özdemir Berova, Maliye Bakanlığı olarak geçtiğimiz ay başlayan mali aflara ek olarak sosyal sigorta affının da başladığını duyduk. Herhalde bu aflar Maliye kasasını oldukça rahatlatacaktır…

Sn. Oğuzhan Hasipoğlu, babanız Ertuğrul Hasipoğlu’nun tekerlekli sandalye ile hareket ettiğini gördük ve çok üzüldük. İnşallah kısa süreli bir durumdur. Çok geçmiş olsun…

Sn. Tufan Erhürman, 2 yıl önce alış-veriş için Güney’den Kuzeye olan akım, şimdilerde ters döndü. Üstelikte Euro aldı başını gidiyor. Bunu hükümetin beceriksizliğine bağlamışsınız. Sizce ne yapılmalıydı?

Sn. Arif Salih Kırdağ, yeniden Cumhurbaşkanlığı seçimleri için aday olduğunuzu duyurdunuz. Bu kaçıncı aday oluşunuz oldu acaba? Herhalde hedef son seçimden daha fazla oy alabilmek olsa gerek…

Sn. Aytaç Karavezirler, geçtiğimiz Cuma akşamı oynanan Kulüpler Birliği Kupası öncesinde yıllardır ülke futboluna yönetici olarak hizmet eden Özel Tahsin’e ömür boyu hizmet ödülü şildi vermeniz çok güzel bir vefa örneği oldu…