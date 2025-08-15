Sn. Ünal Üstel, Kozanköy Kulübü’nün stadın ismini değiştirerek isminizi koyma kararını nazikçe ret etmeniz çok yerinde bir karar oldu. Zira ülkemiz siyasi ve sanat yaşamında önemli bir isim olan Raif Denktaş ve ailesine bu bir saygısızlık olurdu…

Sn. Hüseyin Çavuş, önceki gün bir programda yaptığınız değerlendirmede sebze ve meyvenin ülkemizde ucuz, et fiyatlarının ise ayni olduğunu söylemişsiniz. Bu bilgiyi size kim verdiyse matematiği herhalde çok zayıftı. Zira güneyde et fiyatları bizimkinin neredeyse yarısı…

Sn. Tahsin Ertuğruloğlu, sizin bakanlık olarak ne zaman açıklama yapacağınızı artık çözdük. Eğer Fenerbahçe Avrupa’da kazanırsa bir basın bildirisi veya röportaj veriyorsunuz. Zira keyfiniz yerine geliyor….

Sn. Murat Şenkul, Girne Belediyesi olarak geleneksel hale getirilen Girne Fest etkinlikleri bu yıl yine dolu geçeceğe benziyor. Zira 3 Eylül’den, 28 Eylül’e kadar neredeyse her gün etkinlik var. Allah kolaylık versin…

Sn. Necati Özsoy, Spor Yazarları Derneği ile KTFF Başkanı Sertoğlu arasında esen soğuk rüzgarlar oldukça sertleşti. Dernek olarak dik duruşunuz takdire şayan…

Sn. Dimağ Çağıner, sizin de dediğiniz gibi ülkede son zamanlarda başlayan akıllı trafik kameraları tartışmasına anlam vermek güç. Ancak vatandaşlarımız, devletin her geçen gün elini vatandaşın cebine atması nedeniyle bu tepkiyi göstermiş olabilir mi?