Girne Yarı Maratonu 2025’te “Bir Adım Daha Güvenli Bir Şehir İçin” Koşuldu
Girne Belediyesi tarafından düzenlenen “Girne Yarı Maratonu 2025”, 2 Kasım
Pazar günü kentin sokaklarında coşku dolu anlara sahne oldu. Her yıl toplumsal
bir farkındalık konusuna dikkat çekmeyi amaçlayan etkinlik, bu yıl İtfaiyeye araç
desteği sağlamak amacıyla gerçekleştirildi.
Profesyonel atletlerden spor tutkunlarına, ailelerden kurum temsilcilerine kadar
geniş bir katılımcı kitlesinin yer aldığı maratonda, sponsorların sağladığı
ikramlar ve sürpriz hediyeler sayesinde adeta bir şölen havası yaşandı. Renkli
görüntülere sahne olan etkinlik, spora ve sosyal dayanışmaya verilen önemi bir
kez daha vurguladı.
Etkinliğe, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman da katılarak sporcularla bir
araya geldi ve organizasyonun toplumsal dayanışma açısından taşıdığı öneme
dikkat çekti.
Merit International Sosyal İşler Koordinatörlüğü de maratona katılarak destek
veren kurumlar arasında yer aldı. Sosyal İşler Koordinatörü Mine Gürses ve
Sosyal İşler Koordinatör Yardımcısı Devrim Metin, etkinlik boyunca hem
katılımcılarla hem de çocuklarla bir araya gelerek bu anlamlı güne katkı sağladı.
Meritta Club Direktörü Burak Sarıkaş ve ekibi, çocukların neşe kaynağı olan
Meritta Club maskotları “Meritta”, “Potin” ve “Adalım”la, gün boyunca hem
miniklerle hem de yetişkinlerle fotoğraf çektirerek keyifli dakikalar yaşattı.
Girne Yarı Maratonu 2025, yalnızca bir spor organizasyonu değil; aynı zamanda
dayanışma, farkındalık ve toplumsal duyarlılığın güçlendiği anlamlı bir etkinlik
olarak hafızalarda yerini aldı.
