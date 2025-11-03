Girne Yarı Maratonu 2025’te “Bir Adım Daha Güvenli Bir Şehir İçin” Koşuldu

Girne Belediyesi tarafından düzenlenen “Girne Yarı Maratonu 2025”, 2 Kasım

Pazar günü kentin sokaklarında coşku dolu anlara sahne oldu. Her yıl toplumsal

bir farkındalık konusuna dikkat çekmeyi amaçlayan etkinlik, bu yıl İtfaiyeye araç

desteği sağlamak amacıyla gerçekleştirildi.

Profesyonel atletlerden spor tutkunlarına, ailelerden kurum temsilcilerine kadar

geniş bir katılımcı kitlesinin yer aldığı maratonda, sponsorların sağladığı

ikramlar ve sürpriz hediyeler sayesinde adeta bir şölen havası yaşandı. Renkli

görüntülere sahne olan etkinlik, spora ve sosyal dayanışmaya verilen önemi bir

kez daha vurguladı.

Etkinliğe, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman da katılarak sporcularla bir

araya geldi ve organizasyonun toplumsal dayanışma açısından taşıdığı öneme

dikkat çekti.



Merit International Sosyal İşler Koordinatörlüğü de maratona katılarak destek

veren kurumlar arasında yer aldı. Sosyal İşler Koordinatörü Mine Gürses ve

Sosyal İşler Koordinatör Yardımcısı Devrim Metin, etkinlik boyunca hem

katılımcılarla hem de çocuklarla bir araya gelerek bu anlamlı güne katkı sağladı.

Meritta Club Direktörü Burak Sarıkaş ve ekibi, çocukların neşe kaynağı olan

Meritta Club maskotları “Meritta”, “Potin” ve “Adalım”la, gün boyunca hem

miniklerle hem de yetişkinlerle fotoğraf çektirerek keyifli dakikalar yaşattı.

Girne Yarı Maratonu 2025, yalnızca bir spor organizasyonu değil; aynı zamanda

dayanışma, farkındalık ve toplumsal duyarlılığın güçlendiği anlamlı bir etkinlik

olarak hafızalarda yerini aldı.