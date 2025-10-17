Genel Başkan Göktürk Ötüken, yazılı açıklamasında pazar günkü seçimin siyasi bir seçim olmadığını Kıbrıs Türk halkının uluslararası platformda hak ve menfaatlerini savunacak cumhurbaşkanının belirleneceğini, gelecek beş yılda Kıbrıs sorununun çözümü için izlenecek yola karar verileceğini belirtti.

Ötüken, Kıbrıs Türk Memur Sendikası’nın Türkiye Cumhuriyeti ile uyum içinde çalışacağına inandığı, iki devletli çözüm vizyonunu savunan bağımsız cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar'a destek verme kararı aldığını kaydetti.

Göktürk Ötüken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin dünyanın yıllardır her alanda uyguladığı haksız ambargolara rağmen bağımsız yargısı, halkın hür iradesiyle seçilen Cumhuriyet Meclisi ve Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle modern bir dünya ülkesi haline geldiğini de belirtti.