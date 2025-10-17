Belediyeden verilen bilgiye göre, koro çalışmaları, 9-11 yaş Çocuk Korosu ve 12-17 yaş Gençlik Korosu olmak üzere iki ayrı yaş grubunda gerçekleştirilecek.

Başvurular, Girne Belediyesi Hizmet Binası Kültür – Sanat Bölümü’ne yapılabilecek. Yeni kayıtlı çocuk ve gençlerle tanışma ve ilk çalışma 21 Ekim Salı günü Girne Belediyesi Yeni Hizmet Binası'nda 17.00-18.00 saatleri arasında yer alacak. Kayıt yaptıramayanlara da aynı gün ve saatlerde kayıt yaptırma ve çalışmalara katılma şansı tanınacak.

Detaylı bilgi ve ön kayıt için 0392 650 01 00 veya 0533 849 89 47 numaralı telefonlardan ya da [email protected] adresinden yetkililerle ulaşılabilir.



