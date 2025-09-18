Ötüken, adada bulunacak çözümün Kıbrıs Türk halkının eşitliğinin ve egemenliğinin kabul edildiği ve Türk askerinin etkin ve fiili garantisinin devam ettiği bir çözüm olması gerektiğine inandıklarını söyledi.

Memur-Sen Genel Başkanı Göktürk Ötüken yaptığı yazılı açıklamada, BM Genel Sekreteri Gutterres’in iki kesimli iki toplumlu federal bir çözümü kast ederek ‘’… Müzakerelerin yeniden başlaması konusunda kararlıyım’’ açıklaması yapmasının, Rum yönetimi lideri Nikos Hristodulidis’in görüşmelere Crans-Montana’da kalınan yerden başlamaya hazır olduğunu söylemesinin "endişe verici" olduğunu belirtti.

Kıbrıs konusunda Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Türkiye Cumhuriyeti’nin uyum içerisinde sürdürdüğü iki devletli çözüm modelinin bir günde ortaya çıkmadığını ifade eden Ötüken şöyle devam etti;

“Perez de Cuellar belgesi, Gali Fikirler Dizisi, Annan Planı ve Crans-Montana görüşmeleri iki toplumlu iki kesimli federal bir çözüme ulaşabilmek için taraflar arasında bugüne kadar gerçekleştirilen ancak Kıbrıs Rum yönetiminin toprak ve garantiler konusunda bir türlü tatmin edilemediği ve her müzakerede bir öncekinden daha fazlasını isteyerek masadan kalktığı ve Annan Planı referandumunda da Kıbrıs Rum halkının yüzde 75 lik oy oranı ile ret ettiği önemli süreçlerdir.”

Ötüken, her müzakerede daha fazla toprak tavizi isteyen, Türk askerinin ve Türkiye kökenli vatandaşların adadaki varlığına tahammülü olmayan zihniyet ile federal bir çözüm için masaya oturmanın Kıbrıs Türk halkını "kötü bir maceraya" sürüklemekten başka bir şey olamayacağını dile getirdi.