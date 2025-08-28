Eğitim camiası sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Güzelyurt bölgesinin büyük köylerinden Akçay sakini emekli Fizik öğretmeni Mehmet Nejati Erçıkan bugün vefat etti.

Erenköy mücahitlerinden olan, çevresinde sevilen sayılan bir kişilik olarak bilinen Erçıkan’ın vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Merhumun cenazesi, yarın (29 Ağustos Cuma günü) öğle namazına müteakip Lefkoşa İsmail Safa Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedilecek.