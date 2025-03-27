Sencer yaptığı açıklamada, hükümeti "birilerine yaranmak için tüzük değişikliği yapmak ve kasıtlı olarak ülkeye sorun ithal etmekle" suçladı.

Hükümetin uzlaşıdan bahsettiğini ancak ortada ihtilaf olmadığını belirten Sencer, "Kıbrıs Türk toplumu içinde ihtilâf mı vardır ki uzlaşma çağrısında bulunma ihtiyacı olsun? Yoksa, hükümet çevreleri, güdüm altında, Kıbrıs Türk toplumuna bazı çevreleri memnun edecek şekli verebilmek maksadıyla, bir ihtilâfın zeminini mi hazırlamaktadır? Umumî görünüş bu ihtimali desteklemektedir. Yakında Hicri Takvim kullanma teklifi de gelirse şaşmayacağım” ifadelerini kullandı.