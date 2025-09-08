Maviş yaptığı yazılı açıklamada, Başbakan Ünal Üstel ve hükümeti eleştirerek, “Yazılıyı geçsinler, sözlüde gereken desteği vereceğiz” sözlerinin siyaseti yozlaşmanın geldiği noktayı ve kamuda eşitlik, liyakat ile adaletin yok edilmesini ortaya koyduğunu savundu.

Kamu Hizmeti Komisyonu (KHK) atamalarına şaibe düşürecek bu açıklamaların “kabul edilemez” ve kuruma yapılacak “en büyük kötülük” olduğunu ifade eden Maviş, “Bundan sonra KHK mülakatlarına siyasi müdahale sözü vermek seçim rüşvetidir. Yazılıda başarı kazanan gençlerin hakkını gasp etmek, işsizliği siyasi bağlantıya mahkûm etmek ve kamu hizmetini partizanlığa teslim etmek demektir.” dedi.

Bu ülkenin gençleri yıllarca emek verip, ülkesine faydalı olmaya çalışırken, “biz sözlüde hallederiz” yaklaşımının “emek hırsızlığı” olduğunu belirten Maviş, “Bu beklentileri boşadır. KTÖS ve örgütlü diğer sendikalar bu çabalarınıza geçit vermeyecektir” dedi.

Bu zihniyet sürdükçe gençlerin geleceğini göremeyeceğini, torpil bulamama kaygısıyla binlercesinin göçe zorlanacağını ileri süren Maviş, “Halkın iradesini ve gençlerin emeğini korumak boynumuzun borcudur. Sendikamız, emeğin hakkını çiğneyen bu anlayışa karşı en sert mücadeleyi verecektir” ifadelerini kullandı.