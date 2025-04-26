Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri ve Avrupa Eğitim Sendikaları Komitesi (ETUCE) Kıbrıs Temsilcisi Burak Maviş, Brüksel'de düzenlenen ETUCE komite toplantısına katıldı.

KTÖS’ten yapılan açıklamaya göre, Maviş, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen toplantıda yaptığı sunumda KKTC'de sendikaların verdiği disiplin tüzüğüyle ilgili mücadeleyi anlattı, uluslararası dayanışma çağrısında bulundu. Maviş, ETUCE Direktörü Jelmer Evers, ETUCE Başkanı John MacGabhann, ETUCE Başkan Yardımcıları Cuqui Vera Belmonte ve Julien Farges ile de görüştü.

Maviş, ülkedeki eğitim politikaları ve bunların kamu eğitimi üzerindeki etkilerini de değerlendirdi. Maviş, "kız çocuklarına yönelik dini kıyafet uygulamalarının eğitim sistemine dahil edilmesine yönelik girişimlerin, demokratik katılım mekanizmalarından yoksun ve çocuk haklarına aykırı bir şekilde ilerletildiğini" savundu.

Öğretmen Sendikaları tarafından yürütülen 1 ayı aşan eylemler ve bu sürece destek veren 75’in üzerinde siyasi parti, sendika ve sivil toplum örgütünün ortak deklarasyonu hakkında bilgi paylaşan Maviş, bu gelişmelerin toplum genelinde endişe yarattığını da söyledi.

ETUCE'den destek talebi...

Maviş, ETUCE’den “Öğretmen sendikalarına yönelik kamuoyu önünde dayanışma mesajı yayınlanması, Avrupa ve uluslararası kurumlar nezdinde konunun gündeme taşınması, gelişmelerin ETUCE’nin izleme ve raporlama mekanizmalarına dahil edilmesi.” yönünde destek talebinde de bulundu.