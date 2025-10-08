Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) Makine Mühendisleri Odası’ndan yapılan açıklamada, geri çağırma kampanyalarına konu olan, trafikten men edilmesi gereken birçok aracın kullanılmış araç statüsünde ithal edilerek, trafik güvenliği ilkesinin görmezden gelindiği kaydedildi.

Odadan yapılan açıklamada, trafik güvenliğinin yaşam hakkının korunmasıyla eşdeğer olduğunu belirterek, “Kamu yararı, her türlü ticari veya siyasi çıkarın üzerindedir” ifadelerine yer verildi.

-“Bağımsız kurul oluşturulmalı”

Açıklamada, trafikte güvenli araç regülasyonunun sağlanması amacıyla odanın teknik ve Polis Genel Müdürlüğü’nün idari koordinatörlüğünde, araç bayilerinin de temsil edileceği bağımsız bir kurul oluşturulmasına olanak sağlayacak yasal düzenleme konusunda Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na öneri yapıldığı belirtildi.

Odadan yapılan açıklamada, TAKATA Yasası olarak nitelendirilen yasanın geçirilmesine engel olanların trafik kazasında bir teğmenin hayatını kaybetmesi olayında sorumlu olarak soruşturmaya dahil edilmesi ve mahkeme huzuruna çıkarılmasının sağlanması gerektiği savunuldu.

“TAKATA krizinin çözümsüzlüğünde” sadece ilgili bakan değil, bakanlığa bağlı trafik ve araç kayıtla ilgili dairelerin yetkililerinin de soruşturmaya dahil edilmesi gerektiği ileri sürülen açıklamada, “Çünkü, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nda, en az bakan kadar güçlü ve trafik güvenliğini erteleyen bir direnç noktası olduğu görülmektedir” denildi.

-“Trafikten men edilmesi gereken araçlar ithal ediliyor”

Geri çağırma kampanyalarına konu olan, trafikten men edilmesi gereken birçok aracın kullanılmış araç statüsünde ithal edildiği belirtilen açıklamada, Makina Mühendisleri Odası’nın bu konuyu birçok kez gündeme getirdiği kaydedildi.

Buna rağmen Ocak, Şubat ve Ağustos dönemlerinde alınan kararlarla, yaş sınırı olmaksızın ve “ihtimamsız“ birçok aracın ithaline izin verildiği belirtilen açıklamada, bu durumun trafik güvenliğini “onlarca yıl geriye götürecek bir tablo yarattığı” savunuldu.

Odanın 7 Ocak tarihli Bakanlar Kurulu kararı hakkında mahkemeden ara emri almış olmasına rağmen, ara emrine konu araçların trafikte kullanılmakta olduğunun tespit edildiği ileri sürülen açıklamada, bu durumun, mahkeme sonuçlanıncaya kadar ve ara emri yürürlükte olduğu sürece, Savcılık ve Polis Genel Müdürlüğü tarafından ivedilikle engellenmesi gerektiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Ayrıca, yapılan tüzük değişiklikleriyle birlikte, yaş sınırı bulunmayan ve 25 yaş üzeri araçların kaydına olanak sağlayan düzenlemeler de Oda Yönetim Kurulumuza bildirilmiştir. Son üç yılda, dış ticaret mevzuatına ve ilgili trafik tüzüklerine aykırı şekilde araç ithallerine izin verilmesi, trafik güvenliği ilkesinin göz ardı edildiğini açıkça göstermektedir”

-“Risk ve güvenlik denetimleri yapılmalı”

İhtimamsız ithal izni ile ülkede bayisi bulunmayan ve satış sonrası servis ile yedek parça desteği sağlanamayacak araç markalarının ithalatının güvenlik ve tüketici mağduriyeti riski yarattığı belirtilen açıklamada, bu konunun güvenlik prensiplerine uygun olarak çözülmesi gerektiği kaydedildi.

Açıklamada galeri sahiplerinin mevcut stoklarında eski imal yıllı araçlar varsa, bu araçların risk analizleri ve yol güvenliği denetimlerinin bağımsız bir kurul tarafından yapılarak, ‘klasik araç' statüsünde kayıt altına alınabileceği belirtilerek, “Ancak, yasal düzenleme tarihlerinde ülkede bulunmayan araçların bu düzenlemelerden faydalanması, açıkça yollardaki güvensiz araç popülasyonunu artıracaktır” ifadeleri kullanıldı.

-“Bilimsel temelli düzenlemeler yapılmalı”

Makina Mühendisleri Odası’nın konuya ilişkin görüşlerine yer verilen açıklamada, “Galerilerin stoklarında bulunan araçların güvenlik incelemeleri sonrası uygun koşullarda kaydına 'evet' ancak, yeni ithal edilerek ülkeye getirilen, geri çağırma, yas sınırı veya satış sonrası hizmet kapsamı dışındaki araçların kaydına 'hayır' diyoruz” denildi.

Açıklamada, “Trafik güvenliği yaşam hakkının korunmasıyla eşdeğerdir. Kamu yararı, her türlü ticari veya siyasi çıkarın üzerindedir. Bu bilinçle, yetkili makamları araç güvenliği konusunda sorumluluk almaya, alınan kararları gözden geçirmeye ve bilimsel temeli düzenlemeler yapmaya davet ediyoruz.” ifadeleri kullanıldı.