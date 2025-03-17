Lübnan-Suriye sınırında 3 Suriyeli askerin öldürülmesinin ardından Lübnan'ın doğusundaki sınır hattında başlayan karşılıklı top ve roket atışları gece boyunca devam etti.

Lübnan medyasında yer alan haberlerde, Suriye ordusunun, sınır hattında 3 askerin öldürülmesinin ardından Lübnan'ın doğusundaki sınır hattında karşılıklı top ve roket atışlarının başladığı belirtildi.

Söz konusu çatışmaların sabah saatlerine kadar sürdüğü aktarılan haberlerde, Suriye ordusu ile Hizbullah arasında çatışmaların şiddetlenmesinden endişe eden sınır bölgesindeki insanların evlerini terk ettiğine işaret edildi.

Lübnan ordusundan yapılan açıklamada ise sınıra yakın el-Kasr beldesinde dün Suriyeli 2 askerin öldürüldüğü, birinin de yaralandığı belirtildi.

Yaralı askerin de hastanede yaşamını yitirmesinin ardından Suriyeli 3 askerin cenazelerini Suriye makamlarına teslim ettikleri bilgisinin paylaşıldığı açıklamada, bu olay üzerine Lübnan ordusu olarak güvenlik tedbirlerinin yanı sıra gece saatlerine kadar yoğun temaslarla görüşmeler yapıldığı ifade edildi.

Daha sonra Suriye'den Lübnan'ın sınır hattındaki beldelere atışların başladığı belirtilen açıklamada, askeri birliklerin de buna karşı Suriye'ye atışlar yaptığı aktarıldı.

Açıklamada, "Güvenliğin sağlanması ve sınır bölgesindeki istikrarın korunması için Lübnan ordu yetkilileri ile Suriye makamları arasındaki iletişim devam ediyor." denildi.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın Savunma Bakanlığı Medya Ofisine dayandırdığı haberde, Hizbullah mensuplarının Suriye ordusundan 3 askeri pusuya düşürerek Lübnan'a kaçırdığı belirtilmişti.

Haberde, Hizbullah mensuplarının Lübnan'a kaçırdıkları Suriyeli 3 askeri infaz ettikleri aktarılmıştı.

Hizbullah ise yaptığı açıklamayla, Suriye-Lübnan sınırında yaşanan olaylarla hiçbir ilgilerinin olmadığını savunmuştu.