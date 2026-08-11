FC Barcelona’nın dünyaca ünlü altyapı organizasyonu Barça Academy’nin Lefkoşa’da düzenleyeceği futbol kampı, resmi uluslararası kamp takvimine dahil edilerek Barça Academy’nin resmi internet sitesinde yayımlandı. Barça Academy Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Koordinatörlerinden olan Barça Academy Türkiye Temsilcisi Albert Medall, “İspanya’dan gelecek teknik heyetimizle birlikte buradaki amacımız; genç sporcuları FC Barcelona’nın futbol metodolojisi, eğitim kültürü ve değerleriyle doğrudan buluşturmak” açıklamasını yaptı.

Dünya futbolunun en köklü kulüplerinden FC Barcelona’nın genç sporculara yönelik uluslararası yapılanması Barça Academy, Lefkoşa’yı resmi kamp noktalarından biri olarak uluslararası takvimine ekledi. Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsünde gerçekleştirilecek Barça Academy Camps Lefkoşa, FC Barcelona’nın resmi Barça Academy internet sitesinde de yerini aldı. Böylece Lefkoşa’da 7-11 Eylül ve 16-20 Eylül 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek kamplar, Barça Academy’nin dünyanın farklı ülkelerinde düzenlediği resmi futbol kampları arasına dahil oldu.

ALBERT MEDALL: “LEFKOŞA ARTIK BARÇA ACADEMY’NİN ULUSLARARASI KAMP NOKTALARINDAN BİRİ.”

Barça Academy Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Koordinatörlerinden ve Barça Academy Türkiye Temsilcisi Albert Medall, Lefkoşa kampının resmi takvime dahil edilmesinin taşıdığı öneme dikkat çekerek şunları söyledi: “İspanya’dan gelecek teknik heyetimizle birlikte buradaki amacımız genç sporcuları FC Barcelona’nın futbol metodolojisi, eğitim kültürü ve değerleriyle doğrudan buluşturmak. Yakın Doğu Üniversitesi’nin güçlü spor altyapısı da bu organizasyonun uluslararası standartlarda gerçekleştirilmesi için önemli bir ortam sağlıyor. Kıbrıs’ta genç futbolcuların bu fırsata göstereceği ilgiyi heyecanla bekliyoruz” dedi.

BARÇA METODOLOJİSİ İSPANYOL EĞİTMENLERLE LEFKOŞA’YA TAŞINACAK

Yakın Doğu Üniversitesi’nin FIFA standartlarındaki spor tesislerinde gerçekleştirilecek Barça Academy Camps Lefkoşa, 6-18 yaş arasındaki kız ve erkek sporcuları FC Barcelona’nın dünyaca tanınan futbol eğitim modeliyle buluşturacak. Kamp programı Barça Academy metodolojisi doğrultusunda uygulanırken eğitim süreci İspanya’dan gelecek proje direktörleri ve uzman antrenörlerin yer aldığı teknik ekip tarafından yürütülecek.

Kamp, genç sporcular açısından yalnızca FC Barcelona metodolojisiyle eğitim alma deneyimi sunmasıyla birlikte uluslararası gelişim olanaklarıyla da öne çıkıyor. Mevcut kamp programında performanslarıyla dikkat çeken sporcuların FC Barcelona’nın diğer etkinliklerine katılma ve kulübün uluslararası oyuncu gelişim ağı içerisinde değerlendirilme fırsatı bulacağı belirtiliyor.