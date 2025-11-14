Polisten yapılan açıklamaya göre, sürücü Hıdır Han Yıldız (E-24), yönetimindeki JK 593 plakalı araçla seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu önünde aynı istikamete doğru seyreden Sevgi Altundağ (K-29) yönetimindeki LA 871 plakalı araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan LA 871 plakalı araç, o esnada diğer şeritte seyir halinde olan Ahu Kösemehmetoğlu (K-54) yönetimindeki VS 693 plakalı araca da çarptı.

Kazada yaralanan LA 871 plakalı araç sürücüsü Sevgi Altundağ, Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.

Aynı araçta yolcu olarak bulunan Elif Teksan (K-29) ve JK 593 plakalı araç sürücüsü Hıdır Hakan Yıldız ise Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.