Ülkemizin en batısındaki büyük yerleşim yeri Lefke, acı bir kayıpla sarsıldı. Bölgenin sevilen isimlerinden Vehit Nekipzade, bugün hayatını kaybetti.

CTP Lefke İlçe Başkanı olan Lefke Belediyesi eski başkanlarından ve toplumun her kesimi tarafından saygıyla anılan Nekipzade’nin vefatı, Lefke’de büyük üzüntüye neden oldu. Uzun yıllar boyunca bölgesine hizmet eden, duayen hukukçu, dostluğu ve mütevazılığıyla tanınan Nekipzade’nin ani kaybı, ailesi, sevenleri ve tüm Lefke halkını yasa boğdu.