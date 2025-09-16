2014 yılında "Kuzey Kıbrıs’ta dünya standartlarında parke üretmek" vizyonuyla yola çıkan Kyanit Parke & Bims, bugün sadece on yıl gibi kısa bir sürede adanın en büyük parke ve bims üreticilerinden biri haline geldi. Küçük bir tesisle başlayan bu serüven, doğru yatırımlar, disiplinli ekip çalışması ve yenilikçi bir yaklaşımla sektördeki liderlik koltuğuna taşındı.

Kalite ve Güvenin Belgeli Adresi

Kyanit Parke & Bims, Kuzey Kıbrıs'ta sektörüne öncülük ederek TSE, CE ve ISO belgelerine sahip tek yerli üretici olmayı başardı. Şirket, modern üretim teknolojilerini ve çevreye duyarlı politikalarını bir araya getirerek fark yaratıyor. Tüketicilerin güvenini kazanmak için her bir ürün, tam 27 farklı kalite testinden geçirilerek piyasaya sürülüyor. Bu titizlik, Kyanit Parke & Bims kalite ve dayanıklılık konusunda bir adım öne taşıyor.

Yüksek Kapasite, Geniş Ürün Yelpazesi

Üretim hattında kullanılan tam otomasyon sistemleri sayesinde hata payını minimuma indiren firma, yıllık 675 bin m²'lik devasa üretim kapasitesiyle adanın artan ihtiyacını rahatlıkla karşılayabiliyor. Parke ve bims çeşitlerinin yanı sıra, farklı yapı gruplarına yönelik toplam 92 çeşit üründen oluşan geniş bir portföy sunuyor. Bu çeşitlilik, hem belediye projeleri hem de özel konut ve ticari yapılar için zengin seçenekler sağlıyor.

Çevreye Duyarlı, Çalışana Güvenli Üretim

Kyanit Parke & Bims, sadece ürün kalitesiyle değil, aynı zamanda çevre ve insan sağlığına verdiği önemle de öne çıkıyor. Şirket, ATIK yönetiminde geri dönüşüm sistemlerini etkin şekilde uyguluyor ve enerji verimliliği yüksek makineler tercih ediyor. Üretimde kullanılan hammaddelerin büyük çoğunluğu çevre dostu sertifikalara sahip. Ayrıca, iş sağlığı ve güvenliği alanında da örnek bir duruş sergileyen Kyanit Parke & Bims, çalışanlarının güvenliğini tüm süreçlerinin merkezine koyuyor.

Gelecek Hedefi Bölgesel Liderlik ve İhracat

Sadece Kuzey Kıbrıs'ta değil, bölgesel ölçekte bir lider olmak. Bu hedefe ulaşmak için Ar-Ge yatırımları artırılıyor ve global pazarlara açılma planları yapılıyor. Özellikle Güney Kıbrıs başta olmak üzere yeni ihracat pazarlarına odaklanan firma, uluslararası fuarlara katılarak ve küresel tasarım trendlerini yakından takip ederek vizyonunu sürekli güncel tutuyor.

Kyanit Parke'nin ürünleri bugün Kuzey Kıbrıs'taki birçok büyük konut, otel, yol ve bahçe projesinde kullanılıyor. Firma için en büyük motivasyon kaynağı ise, halkın günlük yaşamında yer alan bu ürünlerin, kullanıcılar tarafından memnuniyetle karşılanması ve "İyi ki Kyanit'i tercih etmişiz" geri bildirimleri alması. Bu samimi başarı hikâyesi, yerli üretimin ne kadar ileriye taşınabileceğinin somut bir kanıtı olarak duruyor.

“Bizim için parke sadece bir zemin kaplama ürünü değil; yaşam alanlarının güvenilir bir parçasıdır” kaliteyi bir kurum kültürü olarak benimsedik.

Kyanit Parke & Bims Genel Müdürü Birtan Koçan, sektördeki başarı sırlarına dair şirketin felsefesine ve geleceğe dair daha derin bir bakış açısı sunuyoruz. Kendisi de bir mimar olarak, parkenin sadece bir yapı malzemesi değil, bir yaşam alanı yaratma sanatı olduğunu vurguladı.

Kyanit Parke & Bims Genel Müdürü Birtan Koçan, parke bir projenin kimliğini tamamlayan en önemli unsurlardan biri. Bir mimar olarak, tasarladığım binaların ruhuyla parkenin dokusunun, renginin ve dayanıklılığının uyum içinde olmasını isterim. Bu nedenle Kyanit Parke & Bims’ de ürettiğimiz her bir ürüne sadece teknik özellikleriyle değil, estetik ve duygusal değeriyle de yaklaşıyoruz. Bir parke, bir bahçeyi sıcak bir yuvaya, bir yolu güvenli bir caddeye dönüştürür. Biz bu dönüşümün farkındayız ve tasarımlarımızı bu bilinçle yapıyoruz.

Koçan, kaliteyi sadece üretim hattının sonuna koyamazsınız. Bu, en tepeden en alt kademeye kadar herkesin benimsemesi gereken bir felsefedir. Bizim için kalite, bir siparişin alınmasından ürünün teslimine ve sonrasındaki müşteri memnuniyetine kadar uzanan bir süreçtir. Müşterimiz bir soru sorduğunda, sadece bir satış elemanıyla değil, bir problem çözücüyle karşılaştığını bilmeli. Bu yaklaşım, sadece ürün satmak değil, bir güven ilişkisi inşa etmekle ilgilidir. Çünkü bir kez güveni kazandığınızda, müşterinizle uzun süreli bir ortaklık kurarsınız.

Kıbrıs'ın Kendi Markasıyız

En büyük gurur kaynaklarımdan biri. Kyanit Parke & Bims, sadece üretim tesislerinden ibaret değil; Kuzey Kıbrıs ekonomisine katkı sağlayan, Kıbrıs halkına istihdam yaratan ve adanın kaynaklarını en verimli şekilde kullanan bir değerdir. Biz sadece "parke üreten bir firma" değil, "Kıbrıs'ın kendi markasıyız". Bu kimlik, ürünlerimizi kullanan herkesin yerli bir başarı hikayesine ortak olması demektir. Yurt dışı pazarlara açılma vizyonumuzun temelinde de bu yerel gücü global arenaya taşımak yatıyor.

İnşaat sektöründe bu kadar hızlı değişen trendleri belirlemeyi hedefliyoruz. Bu, sürekli araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) yapmayı gerektirir. Ekibimizle birlikte uluslararası fuarları gezerek, global mimari ve tasarım akımlarını yerinde inceliyoruz. Ama en önemlisi, müşterilerimizin ve sektör profesyonellerinin ihtiyaçlarını dinliyoruz. Onların geri bildirimleri, bizim için en değerli veri kaynağıdır. Trendleri taklit etmek yerine, kendi coğrafyamızın ve kültürümüzün ihtiyaçlarına uygun, özgün ve modern çözümler üreterek sektörün geleceğine yön vermeyi amaçlıyoruz. Bizim için başarı, sadece metrekarelerce parke üretmek değil, Kıbrıs'ın bugününe ve yarınına kalıcı eserler bırakmaktır.