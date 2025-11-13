Kuşları ve Doğayı Koruma Derneği (KUŞKOR), kuş halkalama çalışmaları kapsamında Balıkesir Havuzlarında Değirmenlik Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler ve Çevre Koruma Dairesi Müdürü Abdullah Aktolgalı’nın da katıldığı bir etkinlik gerçekleştirdi.

Etkinlik hem alanın önemini hem de alana verilen zararın boyutunu müdür ve başkana göstermek amacıyla gerçekleştirildi.

- KUŞKOR’un Kuş Halkalama Programı2001’de başladı

KUŞKOR’dan verilen bilgiye göre, KUŞKOR Kuş Halkalama Programı, ülkedeki kuş davranışlarını, kuşların göç yollarını araştırma amacı ile 2001 yılında başladı. Kuşların ayağına takılan bu halkalar sayesinde kuşun dünyanın başka bir yerinden görülmesi durumunda halkayı takan ekiple iletişime geçilerek bilgi alışverişi yapılması sağlanıyor. Böylece türe özgü göç yolları ve diğer biyolojik özellikler hakkında bilgi elde ediliyor.

KUŞKOR bu çalışmaları, Çevre Koruma Dairesi’nin izini ve İngiliz Kuş Araştırma Vakfı işbiliğinde vakfın lisansıyla yürütüyor.

- Balıkesir havuzları

Kanlıdere üzerindeki Balıkesir Havuzları, özel ekolojik değere sahip bir sulak alan olması nedeniyle KUŞKOR’un ana halkalama noktalarından biri haline geldi.

KUŞKOR, bugüne kadar bu alanda 65 farklı türe ait 2000'den fazla kuş halkalandığını ve hatta, alanı kullanan saz kamışçısının alttürlerine dair bir makale de yayınladıklarını belirtti.

2012 yılında, AB finansmanı ile KUŞKOR tarafından yürütülen Kıbrıs'ın Önemli Kuş Alanları (ÖKA) projesinin buranın önemini ortaya koyduğunu belirten KUŞKOR, bu sayede 2014 yılında Balıkesir Havuzları ve Haspolat Lagünlerini içeren bu alanın uluslararası merciler tarafından Haspolat/Mia Millia Önemli Kuş Alanı olarak ilan edildiğini vurguladı.

Bu statüye sahip bölgelerin Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇKB) ilan edilmesinin zorunlu olduğunu dile getiren KUŞKOR, tüm çabalarına rağmen bu alanın herhangi bir koruma statüsüne sahip olamadığına işaret etti.

KUŞKOR, alan üzerindeki insan tehditlerinin arttığı Haspolat Atık Arıtma İstasyonu’nda gerçekleştirilen yenileme projesi kapsamında kuşlar tarafından yoğun olarak kullanılan lagünlerin yüzde 70 küçüldüğünü, uzun yıllar lobicilik yapmalarına rağmen sonunda çaresiz kalarak Bern Sözleşmesi kapsamında uluslararası mercilere şikayette bulunduklarını belirtti.

Sadece sulak alanın kaybı değil, bölgede bol böcek üremesini sağlayan, böylece pek çok kuşa yaşama şansı veren, yonca üretiminin yerini mısır üretiminin alması nedeniyle pek çok kuşun besin kaynağının da ortadan kalktığını belirten KUŞKOR şöyle devam etti;

“Balıkesir Havuzları bir zamanlar uluslararası kuş gözlemcilerin önemli bir uğrak yeriydi. Birçok turist rehberinde ve kuş gözlem kitabında halen yer almaktadır. KUŞKOR, yüzlerce kişiye burada rehberlik etmiş ve okullar için eğitim faaliyetleri yürütmüştür. Ancak, 2019 yılında Belediye'nin alanı çöplük olarak kullanmaya başlaması ve plastik poşetler, gıda ve tarımsal atıklar da dahil olmak üzere evsel atıklarla doldurmuştur. Bu durum alanı ziyaret edenleri dehşete düşürmüştür. Sineklerin artmasına, sürekli yangınlara ve su kuşlarını rahatsız eden, üremelerini ve beslenmelerini engelleyen başıboş köpeklerin alanda birikmesine neden olmuştur. Başıboş köpeklerle baş etmek isteyen kişiler alana zehir atmaya başlamıştır. Bu da sadece köpeklerin değil, yırtıcı kuşların da ölümüne neden olmaktadır”

- KUŞKOR halkalama etkinliği

KUŞKOR, tüm bu konulara dikkat çekmek amacıyla, Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi ve Çevre Koruma Dairesi müdürü, üyeleri ve ilgili kişilerin katılımı ile birlikte alanda bir halkalama etkinliği düzenledi.

Hem alanın önemini hem de alana verilen zararın boyutunu müdür ve başkana göstermeyi amaçlayan etkinlikte 12 türden 69 kuş halkalandı.

Günün sürprizi ise Romanya'daki kardeş halkalama grubu tarafından halkalanan bir Bıyıklı Ötleğen’in ağlarına takılması oldu.

Yapılan açıklamaya göre, etkinlik sırasında, alanın ÖKA olarak önemi anlatıldı, doğal mirası ve kültürel değeri hatırlatıldı. Buraya sahip çıkılması ile, hem bölgenin ekonomik ve sosyal sürdürülebilirliğine katkıda bulunulabileceği, hem de dünyada azalan kuş popülasyonlarının korunabileceği vurgulandı. Bölgede eko-turizmi genişletme potansiyeli üzerine fikirler paylaşıldı.

Açıklamada, tüm bunların başarılabilmesi için alandaki atık dökümüne son verilmesi ve atık döküm alanının resmen kapatılması konusunda fikir birliğine varıldığı da vurgulandı.

KUŞKOR, Belediye ve Çevre Koruma Dairesi'nin, alanın kuşlar, vatandaşlar ve gelecek nesiller için iyileştirilmesi ve doğa dostu yönetim hedefiyle kendileriyle iş birliği içerinde olmasından mutluluk duyduğunu belirtti.