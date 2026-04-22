Anadolu Mektebi ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) iş birliğinde yürütülen “Kültür Elçileri Projesi” kapsamında 28 Nisan – 1 Mayıs 2026 tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bir program düzenlenecek.

Anadolu Mektebi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sami Güçlü yaptığı açıklamada, “Kültür Elçileri Projesi”nin Haziran 2025’te başladığı belirtildi.

Proje kapsamında farklı coğrafyalardan Türkiye’ye gelen ve lisans, yüksek lisans ile doktora düzeylerinde öğrenimlerini sürdüren toplam 30 öğrencinin programa dahil edildiğini kaydeden Güçlü, proje süresince öğrencilere yönelik Türk kültürü, medeniyeti, dili ve tarihi üzerine sistemli okuma ve seminer programları düzenlendiğini belirtti.

Proje kapsamında Ankara Sosyal Bilimler Üniversiesi (ASBÜ) KKTC Yerleşkesi ev sahipliğinde bir program gerçekleştirileceğini bildiren Güçlü, “Söz konusu program çerçevesinde, projede yer alan uluslararası öğrenciler tarafından hazırlanan metinler iki ayrı panel halinde, ikişer oturum şeklinde sunulacak. Öğrencilerin okuma süreci sonunda ortaya koydukları özgün metinlerin akademik bir zeminde paylaşılması hedeflenmektedir. Program, bu yönüyle öğrencilerin düşünce üretme, metin inşa etme ve sözlü ifade becerilerinin geliştirilmesine katkı sağlayacak.” dedi.