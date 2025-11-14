Daireden yapılan açıklamada, her yıl “Güzel Sanatlarla İlgili Derneklere Yardım Tüzüğü” kapsamında yapılan mali yardımlardan, 2025 yılında katkı almaya hak kazanan derneklerin çeklerini 18-21 Kasım tarihleri arasında daireden alabilecekleri duyuruldu.

Kültür Dairesi, 14-24 Temmuz tarihleri arasında müracaat kabul ederek 22 dernekten 31 proje teslim aldı. Başvuru sürecinin ardından projeler, tüzük kuralları çerçevesinde Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu başkanlığında 12 kişiden oluşturulan Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirilerek oybirliği ile alınan kararlar sonucunda 16 derneğin 20 projesi katkı almaya hak kazandı.

Güzel Sanatlarla İlgili Derneklere Yardım Tüzüğü kapsamında 3 yıllık görev süresiyle oluşturulan Komisyonda yer alan isimler şunlar:

“Gençlik Dairesi Müdürü Hüseyin Ozanoğlu, Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları Müdürü Nazım Ced, KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Temsilcisi Mustafa Kofalı, Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu Temsilcisi Ayhan Bıçaklı, Kültür Dairesi Güzel Sanatlar Şube Amir Temsilcisi Ceyhan Özyıldız, Kültür Dairesi Kütüphaneler ve Yayın Şube Amiri Temsilcisi Rukiye Kaymak’ın yanı sıra Kültür Sanat Danışma Kurulu’ndan edebiyat alanından Burak Gökbulut, müzik alanından Berna Arifoğlu, görsel sanatlardan Tevfik Ulual, halkbilimi ve araştırmacılardan Eralp Adanır ile sahne (gösteri) sanatları alanından Raşit Türkeri”

Yardımlardan yararlanmaya hak kazanan proje ve dernek isimlerinin listesi ile katkı tutarlarının Kültür Dairesi’nin web sayfası olan kulturdairesi.gov.ct.tr adresinden paylaşıldığı bildirildi.

Katkı almaya hak kazanan derneklerin resmi sonuç bildirgeleri ile çeklerini teslim almak için yerine getirmeleri gereken yükümlülüklerinin e-posta ile gönderildiği kaydedildi.