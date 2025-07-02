Gelener yaptığı yazılı açıklamada, 2025-2026 öğretim yılı eğitim politikalarının bilimsel ihtiyaçlara değil, siyasi takvime ve partizanca tercihlere göre belirlendiğini ileri sürdü.

Gelener yaptığı yazılı açıklamada, sendikanın kadro taleplerinin tamamen kamu yararına olduğunu belirterek, eğitimde atama yapılmayan her kadronun boşluk yarattığını, çocukların yaşadığı mağduriyetin sorumlusunun da Milli Eğitim Bakanlığı olduğunu savundu.

Yazılı açıklamasında öğretmen atamaları, rehberlik hizmetleri, özel eğitim ve öğretmen yardımcıları gibi temel alanlarda kadro ihtiyacı olduğunu ifade eden Gelener, yaklaşan seçimlerden dolayı ilgili kadrolara atama yapmak yerine geçici ve keyfi istihdamların tercih edildiğini öne sürdü.

Rehberlik, özel eğitim ve destek personeli alanlarındaki sistemli ihmalin öğrenci yönlendirmesini, özel gereksinimli bireylerin eğitim hakkını ve sınıf içi destek mekanizmalarını tamamen işlevsiz bıraktığını savunan Süleyman Gelener, KTÖS'ün yaptığı araştırmaya da işaret etti.

Yüzde 61’inde psikolojik danışman, yüzde 49’unda özel eğitim desteği olmayan okulların yüzde 70’inin öğrenci davranışlarıyla başa çıkmakta zorlandığını ifade eden Gelener, “Bu veriler, özel eğitimle rehberlik ve psikolojik destek hizmetlerindeki ciddi eksiklikleri gözler önüne seriyor” dedi.

Gelener, açıklamasında KTÖS’ün eğitim hakkı ihlallerine karşı ses yükseltmeye, öğrencilerin ve öğretmenlerin hakkını savunmaya kararlılıkla devam edeceğini belirtti.