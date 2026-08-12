Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, Girne bölgesindeki Ilgaz, Malatya, Alsancak, Lapta, Karşıyaka, Geçitköy, Kayalar ve Sadrazam köylerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Üstel, Girne bölgesindeki köy ziyaretlerinde hükümetin hayata geçirdiği yatırımları ve icraatları anlattı.

Üstel, siyasi istikrarın korunmasının hizmet ve yatırımların kesintisiz sürdürülebilmesi açısından önem taşıdığını belirtti.

Genel ve yerel seçimlerin aynı anda yapılmasını hedeflediklerini ifade eden Üstel, bu şekilde siyasi istikrarın devamını sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Üstel, siyasi istikrar sayesinde uzun yıllardır yapılamayan birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, “Yarım kalan projeleri tamamladık, ülkemizin ihtiyaç duyduğu yeni projeleri hayata geçirdik” dedi.

Hükümetin bugüne kadar ortaya koyduğu çalışmaların aynı kararlılıkla sürdürüleceğini belirten Üstel, hedeflerinin Kıbrıs Türk halkına daha da güçlü, güvenli ve istikrarlı bir gelecek hazırlamak olduğunu ifade etti.

Özellikle gençlere yönelik yatırımları artırdıklarını belirten Üstel, dünyadaki ambargo ve izolasyonlara rağmen Kıbrıs Türk gençlerinin sporda kendilerini geliştirmeleri ve uluslararası platformlarda ülkeyi başarıyla temsil edebilmeleri için bugüne kadar spor alanında önemli yatırımlar yaptıklarını söyledi.

Üstel, gençlere yönelik yatırımların ve spor alanındaki desteğin artarak sürdürüleceğini vurguladı.

Kıbrıs Türk gençlerinin önündeki engelleri aşabilmesi ve uluslararası alanda daha güçlü şekilde temsil edilebilmesi için çalışmaların devam edeceğini belirten Üstel, gençlerin geleceğine yönelik yatırımların hükümetin öncelikleri arasında olduğunu kaydetti.

“HALKIN ALIM GÜCÜNÜ KORUMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Ülkedeki enflasyona da değinen Üstel, çalışanlar, emekliler, serbest çalışanlar ve özel sektörün mağdur olmaması, halkın alım gücünün korunması için bugüne kadar alınan tedbirlerin sürdürüleceğini söyledi.

Ekonomik koşullar karşısında vatandaşın yanında olmaya devam edeceklerini belirten Üstel, halkın alım gücünü korumaya yönelik gerekli tedbirlerin bundan sonra da kararlılıkla uygulanacağını kaydetti.

“İKİ SEÇİMİ AYNI ANDA YAPACAĞIZ”

Yerel seçim tarihinin Cumhuriyet Meclisi’nden geçirildiğini hatırlatan Üstel, genel seçim tarihinin de önümüzdeki günlerde Meclis’in onayına sunulacağını açıkladı.

İki seçimin aynı anda yapılmasının UBP’nin yetkili organlarında oy birliğiyle alınan bir karar olduğunu belirten Üstel, bu kararın temelinde ülkede mevcut siyasi istikrarın korunması ve hizmetlerin kesintisiz şekilde sürdürülmesi hedefinin bulunduğunu ifade etti.

“İki seçimi aynı anda yaparak ülkemizdeki siyasi istikrarın devamını sağlayacağız. Böylece önümüzdeki dört yıl boyunca ülkemiz yeni bir seçim atmosferine girmeyecek” diyen Üstel, siyasi istikrarın yatırımların, projelerin ve hizmetlerin kesintisiz sürdürülmesi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

İki seçimin birlikte yapılmasının ülkeyi önemli bir mali yükten kurtaracağını ifade eden Üstel, vatandaşın bir kez sandığa giderek görevini yerine getireceğini söyledi.

Üstel, “Bütün bu çalışmalarımızın amacı; siyasi istikrarı korumak, kaynaklarımızı seçimlere değil hizmete ayırmak ve Kıbrıs Türk halkına daha güçlü bir gelecek hazırlamaktır” ifadelerini kullandı.

Girne bölgesine yapılan yatırımlara da dikkat çeken Üstel, geçmişte bölgenin önemli sorunlarından biri olan Girne-Lapta yolunun tamamlandığını belirtti.

Yolun 2016 yılında ihaleye çıktığını ancak siyasi istikrarsızlık nedeniyle yıllarca tamamlanamadığını hatırlatan Üstel, hükümetin ortaya koyduğu irade sayesinde projenin tamamlandığını söyledi.

“Biz yürek koyduk, cesaret koyduk, irade koyduk ve bugün Lapta yolunu tamamladık” diyen Üstel, Türkiye ile birlikte yürütülen önemli ulaşım yatırımını ülkeye kazandırdıklarını vurguladı.

Lapta Sağlık Ocağı’nın da bölgeye kazandırılan önemli yatırımlardan biri olduğunu belirten Üstel, Karşıyaka başta olmak üzere bölgede birçok yol yapımının da tamamlandığını söyledi.