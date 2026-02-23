Birlik yaptığı açıklamada, telekomünikasyon altyapısının bir ülkenin dijital egemenliğinin ve kamusal hizmet kapasitesinin temelini oluşturan stratejik bir varlığı olduğunu kaydederek, bu nitelikteki bir altyapının; kamuoyu, ilgili meslek örgütleri ve teknik çevreler yeterince bilgilendirilmeden, katılımcı bir süreç işletilmeden ve toplumsal mutabakat sağlanmadan düzenlenmesinin kabul edilemez olduğunu ifade etti.

İlgili tasarının görüşüldüğü süreçte, KTMMOB’ ye bağlı Bilgisayar Mühendisleri Odası’nın teknik sorumlulukları gereği Meclis Komitesi dâhil tüm toplantılara katılarak görüşlerini aktardığı kaydedilen açıklamada, Elektrik Mühendisleri Odası temsilcilerinin ise davetli oldukları oturumlarda konuyla ilgili detaylı değerlendirmelerini paylaştıkları vurgulandı.

Hükümet’e ve Hükümet’e mensup milletvekillerine çağrıda da bulunan Birlik, ilgili protokolün imzalanmasının gerekliliği ve ihtiyacı başta olmak üzere süreci şeffaflık, katılımcılık ve bilimsel esaslar temelinde, tüm ilgili tarafların görüş ve katkılarıyla yeniden değerlendirmeye ve bu kararları alırken toplumdan ve kamudan taraf olmaya davet etti.