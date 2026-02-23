Çatalköy’de, kanunsuz avlandıkları sırada av korucuları tarafından tespit edilen yedi kişiye, para cezası kesildi.

Polis basın bültenine göre; O.D.(E-32), S.D.(E-48), C.A.(E-39), B.M.(E-69), V.E.(E-30), M.E.(E-27) ve S.B.(E-39) dün 39 numaralı av bölgesinde koruma alanı içerisinde bulunan baraja 500 metreden daha az yaklaşarak kanunsuz avlandıkları sırada, av korucuları tarafından tespit edildi.

Bahse konu şahısların her birine, 60 bin 618 TL idari para cezası kesilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

- Çatalköy’de kasti hasar ve mülke tecavüz

Çatalköy’de, G.E.(K-71) ve İ.Ö.(E-62) kalacak yerleri olmadığı gerekçesiyle Hz. Ömer Caddesi’nde bulunan bir şahsa ait evin giriş kapısının kilidini değiştirip hasara uğrattı. Söz konusu şahıslar, ardından mal sahibinden izinsiz eve girip kalmak suretiyle de mülke tecavüz etti.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu şahıslar tespit edilerek tutuklandı.

- İkamet izinsiz iki kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün polis tarafından yapılan denetim ve kontrollerde izinsiz ikamet ettiği tespit edilen iki kişi tutuklandı.

Polisin meselelerle ilgili soruşturması sürüyor.