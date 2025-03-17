Süper Ligde hafta sonu oynanan Yenicami – DND Gençler Birliği karşılaşması sonrasında Larnaka Gençler Birliği yöneticileri, Yenicami’nin Jimmy Mpanzu’nunun sözleşmesinin fesh edildiği gerekçesiyle maça itirazda bulunması sonrasında KTFF Yönetim Kurulu bu itirazla ilgili kararını açıkladı.

KTFF Yönetimi, Yenicami futbolcusu Mpanzu’nun lisansının sezon sonuna kadar tescilli olduğunu ayrıca KTFF’nin idari hata yaptığını belirterek, Gençler Birliği’nin itirazını reddetti.

KTFF Yönetimi’nin verdiği karar şöyle:

17.03.2025 tarihinde Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’na DND L. Gençler Birliği SK tarafından bir itiraz dosyalanmıştır. Şöyle ki ilgili kulüp 15.03.2025 Cumartesi günü 22282 maç numarasıyla Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanan Yenicami AK – DND L. Gençler Birliği SK karşılaşmasında forma giyen Yenicami AK’ın 120125 lisans numaralı futbolcusu Geremias Jimmy Lima Mpanzu’nun sözleşmesinin 27.02.2025 tarihinde kulüp tarafından feshedildiğini ve söz konusu futbolcunun o tarihten itibaren herhangi bir karşılaşmada oynamaması gerektiği yönünde itirazda bulunmuş ve ilgili karşılaşmanın hükmen kendileri lehine tescillenmesi gerektiğini belirtmişlerdir.

DND L. Gençler Birliği SK’nın itirazı ve KTFF kayıtları incelendiği zaman, kulüplerin yaptığı futbolcu lisans tescilleri sezonun bitişine kadar geçerli olduğunu ve bu bağlamda KTFF Yönetim Kurulu’nun aldığı karar doğrultusunda Süper Lig’de yer alan her kulübün 3 yabancı futbolcu oynatma ve bulundurma hakkı olduğu ortadadır. Şöyle ki kulüpler kadrosunda bulunduracağı yabancı futbolcuları 1. Transfer Dönemi (Yaz Transfer Dönemi) ve 2. Transfer Dönemi’nde (Kış Transfer Dönemi) yazılı olarak KTFF Genel Sekreterliği’ne verir.

KTFF’nin kayıtları incelendiğinde bu bağlamda Yenicami AK’ın 17.01.2025 tarihinde KTFF’ye kulüp başkanı Ahmet Gençosman imzası ile sunduğu Yabancı Bildirim Listesi’nde bahsi geçen Geremias Jimmy Lima Mpanzu’nun ismi de yer almaktadır. Adı geçen futbolcu ayrıca 17.01.2025 tarihinden itibaren Daikin Kıbrıs Kupası’nda oynanan Vadili TÇBSK ve Tremeşeli H. Dumlupınar TSK karşılaşmasında ve AKSA Süper Lig’de oynanan; Değirmenlik SK, China Bazaar Gençlik Gücü TSK, Alsancak Yeşilova SK, Mağusa Türk Gücü ve Çetinkaya TSK karşılaşmalarında da forma giymiştir. İlgili maçların kaydı da KTFF’de mevcuttur.

Herhangi bir futbolcu ile kulüp sezon içerisinde görüş ayrılığına düşebilir. Ancak KTFF’de esas alınan lisans kayıtlarıdır, sözleşme kayıtları değildir. Kulüplerin yabancı futbolcularla yaptıkları sözleşme, kulüp ile futbolcu arasındaki maddi anlaşmaları, iaşe ve ibate ile futbolcunun devletin resmi kurumlarından oturma izni ile adada ikamet edebilmesi için kayıt altına alınır. KTFF’nin liglerdeki tüm futbolcularında yerli ve yabancı futbolcu ayırt etmeksizin esas alınan lisans kayıtları ve vize işlemleridir. Adı geçen Geremias Jimmy Lima Mpanzu adlı futbolcunun da “Yabancı Bildirim Listesi” sonrasında KTFF’de herhangi bir “Lisans İptali”, “Lisansın Askıya Alınması” gibi herhangi bir işlemi kayıtlarımızda yoktur.

Oyuncu ile ilgili yapılan tek işlem kulüp tarafından 27.02.2025 tarihli tek taraflı fesih işlemi ve 14.03.2025 tarihinde söz konusu yazının geri çekildiğini belirten yazıdır. Futbolcunun sözleşmesi incelendiğinde tek taraflı fesih ile ilgili herhangi bir özel hüküm bulunmadığı ve kulübün sözleşmeyi tek taraflı fesih hakkı olmadığı aşikarken, idari bir hata sebebiyle söz konusu işlem futbolcunun da bilgisi dışında KTFF resmi web sitesine kaydedilmiştir. Halbuki Profesyonel Futbolcu Transfer ve Tescil Talimatı’nın 19.maddesi (Fesih Usulü) kapsamında “1) Fesih hakkını kullanmak isteyen taraf, fesih açıklamasını KTFF’ye yazılı olarak bildirmelidir. 2) KTFF, feshi kayıtlarına işler ve bu işlemi taraflara bildirir.” İbareleri bulunmakla beraber feshin devreye girebilmesi için futbolcunun da feshin hukuki ve sportif cezai sonuçlarından müteselsilin sorumlu olduğunu kabul ettiğini belirten taahhütnameyi imzalaması halinde uygulamaya girebileceği belirtilir.

Süper Lig’de yer alan futbol takımlarının Transfer ve Tescil Dönemleri haricinde yabancı futbolcu değiştirme hakkı yoktur. Ancak tüm takımların resmi kayıtlı yabancı futbolcuları “Yabancı Bildirim Listesi’nin sunulması akabinde sezonun bitişine kadar listede ismi yazan futbolculardır. Bu bağlamda Yenicami AK KTFF’ye sezon sonuna kadar bildirdiği lisansı kendisinde bulunan yabancı futbolcusunu oynatmıştır.

Sonuç olarak DND L. Gençler Birliği SK’nın yapmış olduğu itiraz ile alakalı gayri yasal bir durumun olmadığına kanaat getirir, söz konusu itirazın reddedildiğine karar veririz.