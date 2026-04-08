Ülke ekonomisindeki olumsuzluklar yanında, aşırı değer kaybeden Türk Lirası’nın pratik ödeme aracı olmaktan uzaklaşması nedeniyle sağladığı kullanım kolaylığı, vatandaşın kartına başvurma sıklığını artırdı. Şubat 2025’te 3,8 milyar lira olan kart borçları Nisan 2025’te 4 milyar lirayı; Eylül’de 5 milyar lirayı aşmıştı.

2026’ın iki aylık döneminde yüzde 9.41 oranında artış gösteren “Bireysel kredi kartı borçları” 6 milyar 232 milyon 576 bin liraya ulaştı. Bu miktar, kredi kartı borçlarının bugüne kadar ulaştığı en yüksek nokta olarak dikkati çekti.

KKTC Merkez Bankası verilerine göre, Şubat 2025-Şubat 2026 arasındaki bir yıllık dönemde vatandaşın kredi kartı borcu 2 milyar 418 milyon liradan (yüzde 63.4) fazla arttı.

Şubat 2026’da “kurumsal” kredi kartı borçları da yıllık bazda yüzde 69.39 oranında artarak 2 milyar 998 milyon TL’den, 5 milyar 079 milyon TL’ye çıktı.

Hem bireysel hem de kurumsal kart borçları rekor kırarken, her iki borcun toplamının da 11 milyar 213 milyon lirayı geçtiği dikkati çekti.

ÖDENEMEYEN BORÇLAR DA KABARDI

Vatandaşın bir yandan kredi kartı borcu artarken bir yandan da ödenemeyip mahkemelik olan borçlarının da yükseldiği görülüyor.

KKTC Merkez Bankası Risk Merkezi verilerine göre, Şubat 2026 itibarıyla bireysel kartlarda Tahsili Gecikmiş Alacaklar (TGA) 76 milyon 511 bin lira ile tüm zamanların en yüksek noktasına ulaştı.

Ş025’te’te 45 milyon 52 bin lira olan sorunlu borçlar (TGA) bir yıl içinde yüzde 68 oranında artış yaşadı.

Kurumsal kartlarda sorunlu borçların (TGA) miktarı 8,9 milyon lira gibi çok düşük miktarda olurken, yıllık artış oranı yüzde 32.3 seviyesinde hesaplandı.