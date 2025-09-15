Sağlık camiası sevilen sayılan bir emektarının zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Gazimağusa Devlet Hastanesi’nin emekli hemşirelerinden Zalihe Aşman önceki gün geçirdiği kalp krizi neticesinde vefat etti.

Mesleğine yıllarını adamış, özverili çalışmalarıyla tanınan emekli hemşire Zalihe Aşman’ın vefatı başta ailesi olmak üzere sağlık camiasını yasa boğdu.

35 yıl Gazimağusa devlet hastanesinde hizmet veren Zalihe Aşman’ın son yolculuğu öncesinde dün hastanede tören düzenlendi.

Törende yapılan konuşmaların ardından merhumenin cenazesi dün Tuzla Köy Camisi’nde kılınan öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Tuzla Kabristanlığı’na defnedildi.

Öte yandan Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği ile Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nin emekli hemşirelerinden Zalihe Aşman’ın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Mesajda, “Mesleğine yıllarını adamış, özverili çalışmalarıyla tanınan değerli meslektaşımız Zalihe Aşman’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız” denildi.

Zalihe Aşman’ın, sağlık hizmetlerinin en zor zamanlarında dahi insan hayatına verdiği değerle, hemşirelik mesleğinin onurunu ve sorumluluğunu layıkıyla taşıyan bir sağlık emekçisi olduğu vurgulanan mesajda, şu ifadelere yer verildi:

“Meslek yaşamı boyunca göstermiş olduğu fedakârlık, insan sevgisi ve çalışkanlığı ile sadece hastaları ve meslektaşları tarafından değil, toplum tarafından saygıyla anılmıştır.”

Mesajda, Zalihe Aşman’a Allah’tan rahmet başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine ve sağlık camiasına başsağlığı dilendi.