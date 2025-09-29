Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un, BM Genel Kurul çalışmaları için gittiği New York’ta yoğun mesai harcadığı belirtildi.

Güney’de yayımlanan Fileleftheros gazetesi Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un, Güney Kıbrıs’ın dış politikasının eksenlerini anlattığı 50 civarında görüşme yaptığını yazdı.

Gazete Kombos’un Kenya, Botswana, Gana, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Ürdün, Lübnan, Irak, Kazakistan, Özbekistan, Tacikistan, Hindistan yetkilileriyle bir araya geldiğini belirtti.

Habere göre Kombos, dışişleri bakanları düzeyinde 40 ikili görüşme gerçekleştirirken, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in beş görüşmesine eşlik etti ayrıca üç tane yine dışişleri bakanları düzeyinde üçlü görüşmeye ve dört tane de çoklu görüşmeye katıldı.