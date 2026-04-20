Gazi-Canbulat İlkokulu Müdürlüğü ve Mağusa Kent Müzesi Derneği (MAKEMÜD) iş birliğinde “Köklerden Geleceğe: Gazi İlkokulu Vizyon Çalıştayı” düzenlendi.

Dernekten verilen bilgiye göre, Gazimağusa Belediyesinde düzenlenen çalıştayda, 1924 yılında kurulan Gazi İlkokulu’nun geçmişi, bugünü ve geleceği, farklı dönemlerden bir araya gelen mezunlarıyla birlikte ele alındı.

Çalıştayın açılışında konuşan MAKEMÜD Başkanı Prof. Dr. Uğur Ulaş Dağlı, bellek çalışmalarının yalnızca geçmişi toplamak ve korumakla sınırlı olmadığını, aynı zamanda kentin önemli değerlerini yeniden düşünmek ve onların gelecekte nasıl yaşayacağını birlikte kurgulamak anlamına da geldiğini vurguladı.

Dağlı, Gazi İlkokulu’nun Mağusa’nın hafızasında özel bir yere sahip olduğunu belirterek, bu nedenle okulun geleceğine ilişkin böyle bir çalışmanın çok kıymetli olduğunu ifade etti.

Gazi İlkokulu Müdürü Akile Aykulu da, konuşmasında, okulun bugünkü yapısı, mevcut durumu ve taşıdığı potansiyel hakkında bilgi verdi. Okulun geçmişten gelen güçlü bir birikime sahip olduğunu belirten Aykulu, bu birikimin yeniden değerlendirilmesinin önemine işaret etti.

Gazimağusa Belediye Başkanı Dr. Süleyma Uluçay ise bir Gazi İlkokulu mezunu olduğunu hatırlatarak, okulun hem kendi yaşamındaki hem de kent belleğindeki önemine dikkat çekti.

Okulun yeniden canlanabilmesi için ortak düşünmenin, birlikte hareket etmenin ve mezunlarla bağın güçlendirilmesinin önemli olduğunu ifade eden Uluçay, Mağusa Kent Müzesi’nin yürüttüğü müze ve bellek çalışmalarının KKTC için örnek oluşturan bir yaklaşım sunduğunu da vurguladı.

Çalıştayda, mezunlar, grup çalışmaları aracılığıyla Gazi İlkokulu’nu geçmişte öne çıkaran unsurları, bugün yeniden nasıl güçlendirilebileceğini ve tarihî yapının gelecekte hangi değerler çerçevesinde ele alınabileceği tartıştı. Toplantıda, mezunların okulun yaşayan hafızası olduğu da belirtildi.

Etkinliğin sonunda, çalıştaydan çıkan görüş ve önerilerin derlenerek bir sonuç raporu haline getirileceği ve bu raporun daha sonra kamuoyuyla paylaşılacağı belirtilen açıklamada, ayrıca, önümüzdeki dönemde Gazi İlkokulu mezunlarını daha geniş ölçekte bir araya getirecek büyük bir buluşmanın organize edilmesinin hedeflendiği ifade edildi.