Türk dünyasından gençleri bir araya getiren 20. Türk Dünyası Gençlik Günleri ve Kurultayı, KKTC’de yapıldı.

Dünya Türk Gençleri Birliği (DTGB) tarafından KKTC Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'nde düzenlenen programda kurultaya katılan dünyanın 35 farklı bölgesinden gelen gençler ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a ülkelerinden getirdikleri hediyeleri takdim etti.

Açılış konuşmasını yapan DTGB Genel Başkanı Ersin Güzel, kurultayı KKTC'de yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Türk dünyası gençleri olarak 'ya hep birlikte var olacağız, ya hep birlikte yok olacağız' felsefesi ile yola çıktık. Türk gençliği olarak ilelebet var olacağız. KKTC'nin yükselmesi için elimizden geleni yapacağız." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu da, Türkiye ve KKTC’nin uyum ve birlikte kapasiteyi arttırarak yürümesi, işbirliğini sürdürmesi, iki devletin ilişkisinin de ötesinde Doğu Akdeniz'in barış ve huzuru için artık tartışılmaz, vaz geçilmez bir sorumluluk haline gelmiştir." dedi. Zorlu, KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) zirvelerinde Cumhurbaşkanı düzeyinde kendi bayrağı ve adı ile temsil edildiğini vurgulayarak, tüm bu gelişmelerin geçmişte hayal bile edilemediğini söyledi.