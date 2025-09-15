Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nda (GKK) 48’inci Dönem 3’üncü Devre Yedek Subay Asteğmen, 48’inci Dönem 4’üncü Devre Çavuş Celbi ile Mukaveleli Erbaş/Erlerin Ant İçme Töreni geçtiğimiz Cuma günü düzenlendi. Tören, saat 10.00’da Güvenlik Kuvvetleri Eğitim Merkez Komutanlığı’nda yapıldı.

Törene GKK komutanlığı mensupları, eğitim merkezindeki subaylar, çavuşlar, erbaş-erler ve aileleri katıldı. Yeni askerler, komutanların önünde yemin ederek, görevleri boyunca disiplin, bağlılık ve vatanseverlik ilkelerine sadık kalacaklarına dair söz verdi. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından ant içme bölümünün tamamlanmasıyla sona erdi. Katılımcılar, yeni subay, çavuş ve erbaş/erleri tebrik ederek, başarı dileklerini iletti.