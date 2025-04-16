Dünya Barış Üniversitesi (WPU) Turizm Araştırma, Uygulama ve Geliştirme Merkezi tarafından, 15-22 Nisan Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında "KKTC'de Sürdürülebilir Kültürel Miras" panelinin 2’ncisi düzenlendi.

Lefkoşa'da Yunus Emre Enstitüsü ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlikte Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın eşi Sibel Tatar, açılış konuşmasını yaptı.

S. Tatar: “Turizm ülkesi olmak istiyorsak ülke olarak, idare olarak bir vizyon oluşturmamız gerekiyor”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın eşi Sibel Tatar, Turizm Haftası’nın, toplumda turizm bilincini geliştirmek, iç turizmi canlandırmak, halkın turizm hareketlerine katılmasını sağlamak, turizm ve kültür değerlerini tanıtmak ve turizmi geliştirmek amacıyla kutlandığını söyledi.

Turizmin kapsamında değerlendirilen seyahatlerin bilinmeyeni bilme, görülmeyeni görme ve öğrenme arzusu ile yapılan geziler olduğunu kaydeden Tatar, turizmde bir vizyon oluşturulursa ekonomiye büyük bir katkı sağlanarak, yerel ekonominin canlandırılabileceğini ve istihdamın artabileceğini kaydetti.

Kültürel mirasın önemi olduğunu ve değerlendirilmesi gerektiğini belirten Tatar, kendi yaptığı seyahatlerden bir turist olarak tecrübelerini anlattı ve temizlik konusunun turizm için özellikle önemli olduğunu vurguladı.

Sibel Tatar, turizm konusunda eğitimin önemine de işaret ederek , “Biz gerçekten bir turizm ülkesi olmak istiyorsak ülke olarak, idare olarak bir vizyon oluşturmamız gerekiyor ve bu vizyonu da topluma, halka, öğrenciye dahi benimsetmemiz, kabullendirmemiz gerekiyor. Turizm bakış açısının bizim ülkemiz için ne olduğunu, çocuk yaştan başlayarak eğitimin içerisine de koyarak kabullendirmek ve benimsetmek lazım” şeklinde konuştu.

Kültürel mirasa sahip çıkılması, yaşatılması ve geleceğe taşınması gerektiğine vurgu yapan Tatar, “biz inanılmaz şanslı bir ülkeyiz bu açıdan, gerçekten çok zengin bir kültürel mirasımız var” dedi. Tatar, ülkede kültürel mirasın nasıl değerlendirilebileceği hakkında örnekler vererek açık hava müzelerinin kalitesinin ve varlığının artırılabileceğini, kapalı müzelerin sayısının artırılabileceğini ve ziyaret saatlerinin uzatılabileceğini, ülke gastronomisinin, Kıbrıs Türk halk müziğinin ve halk oyunlarının değerlendirilebileceğini söyledi.

“Turizmdeki fiyatınızın rekabet edilebilir durumda olması lazım”

Sibel Tatar, turizmde piyasadaki fiyatın rekabet edilebilir durumda olması gerektiğini, ancak KKTC’nin pahalı bir ülke olduğunu ve bunun asıl sebebinin uçak biletleri olduğunu kaydetti. Hükümete, uçak biletlerinin fiyatlarının nasıl düşürülebileceği hakkında çalışma yapması çağrısında bulundu.

Ülkeye özgü ürünlerin de turizm açısından ekonomiye katkı koyacak araçlar olduğunu, bu yüzden kültürel ve yerel ürün yelpazesinin artırılması gerektiğini söyleyen Sibel Tatar, “ülkemizde maalesef ürünleri ararsınız ve bazen de bulamazsınız” dedi.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde turizmle ilgili gerçekleştirilen projelerden bahseden Tatar, çevre temizliği konusunda tüm ülkede olması gereken “hedef sıfır atık projesi”ni başarılı bir şekilde Tatlısu’da hayata geçirdiklerini ve tüm adanın cam atığını geri dönüştürecek bir makinenin Cumhurbaşkanlığı himayesinde oraya yerleştirildiğini söyledi.

Dünyanın en küçük cüce filinin Kıbrıs’ta yaşamış olduğunu bilmeleri sebebiyle bu proje için bölgeye yerleştirilen pet toplama konteynırlarının gerçek boyutlu cüce fil ve Akdeniz foku şeklinde yapıldığını anlatan Tatar, konteynırların kenarına turistlerin okuması için Türkçe ve İngilizce bilgilendirme notları astıklarını da belirtti.

Sibel Tatar, Cumhurbaşkanlığı Kültür Yayınları adı altında üç tane yayının çalışmasını yaptıklarını, bunlardan Kıbrıs Gastronomisi ile Kıbrıs Kapı ve Sandıkları konulu olanların basıldığını, Kıbrıs Türk halk müziği hakkında olanın da çalışmalarının devam ettiğini anlattı. Tatar, geçen hafta Cumhurbaşkanlığı himayesinde bir de Kıbrıs Kapı ve Sandıkları Müzesi’nin açılışını yaptıklarını ve 29 Nisan'da müzede bir cüce su aygırı fosilinin sergilenmeye başlanacağını söyledi.

Konuşmanın ardından Tatar’a plaket takdim edildi ve panel oturumuna geçildi.

WPU Turizm Araştırma, Uygulama ve Geliştirme Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Elif Şenyücel’in moderatörlüğünü yaptığı panelde, Turizm, Tanıtma ve Pazarlama Dairesi Müdürü Mine Emiroğlu, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdür Emine Ziba ve Turizm Planlama Dairesi Müdürü Mazlum Kortaş konuşmacı olarak yer aldı.