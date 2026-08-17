KKTC İnsan Hakları Derneği, Kıbrıs sorununda tek çözüm seçeneğinin KKTC’nin tanınmasından geçtiğini ifade etti.

Dernek tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kıbrıslı Rumların bugüne kadar 17 çözüm girişimine geçit vermediği iddia edilerek, adada kalıcı çözüm için tek seçeneğin KKTC’nin tanınması olduğu belirtildi.

Açıklamada, Kıbrıslı Rumlarla birleşmenin ancak Türkiye’nin de aynı statüde üye olacağı bir Avrupa Birliği çerçevesinde mümkün olabileceği görüşü ifade edildi.

Birleşmiş Milletler’in Kıbrıslı Rum yönetimini “Kıbrıs Cumhuriyeti” olarak tanıdığı bir ortamda müzakerelerin sürdürülmesinin "hak gaspı" olduğu savunulan açıklamada, BM’nin Kıbrıs sorununa çözüm bulma konusunda samimi olması halinde Kıbrıs Türklerine uygulanan ambargoların kaldırılması gerektiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca BM Genel Sekreteri’nin, Kıbrıslı Rumlardan Kıbrıslı Türklere yönelik katliam ve soykırım girişimleri nedeniyle özür dilemelerini istemesi gerektiği ifade edildi.