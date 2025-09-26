Dernek Başkanı Himmet Turgut yaptığı yazılı açıklamada, Cumhuriyet Meclisi’nin, öğrencilerin, “İnanç hürriyeti” ve “Din ve vicdan özgürlüğü” konularındaki mağduriyetlerini yasal düzenlemelerle gidermesi gerektiğini kaydetti.

Öğrencinin eğitim alma hakkının, bazı sendika yönetimlerinin aldığı ideolojik grev ve eylem kararlarıyla engellenemeyeceğini ifade eden Turgut, bazı sendika yönetimlerinin, kılık kıyafet düzenlemesini bahane ederek, öğrencinin eğitim hakkını gasp ettiğini, aileleri mağdur duruma düşürerek, toplumu geren açıklamalar yaptığını savundu.

Hükümet ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın talep etmesi üzerine Türkiye Cumhuriyeti tarafından ülkede görevlendirilen eğitimcilere “Ajanlık” iftirası atıldığını öne süren Turgut, bu ithamlarda bulunan kişilere soruşturma açılması gerektiğini kaydetti.

Milli Eğitim Bakanlığı’nı gerekli tedbirleri alarak, görevini yapmaya davet eden Turgut, “Öğrencilerimizin geleceğini, öğretmenlerimizin onurunu ve toplumumuzun huzurunu ideolojik hesaplara teslim etmeyeceğiz” dedi.