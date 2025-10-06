Rum Meteoroloji Dairesi, şu anda Orta Yunanistan üzerinde bulunan “Barbara” adlı alçak basınç sisteminin yaklaşmakta olduğu konusunda uyarıda bulundu.

Tahminlere göre, yarından itibaren birkaç gün sürecek yağmur ve fırtınalar bekleniyor.

Açıklamada belirtildiğine göre, merkezi Orta Yunanistan’da bulunan “Barbara” isimli alçak basınç sistemi, doğuya doğru hareket ediyor ve Salı gecesinden itibaren Kıbrıs’ı etkilemeye başlayacak.

Salı günü hava parçalı bulutlu olacak, akşam saatlerinde ise adanın batısında, diğer kesimlerinde ise zamanla yerel sağanak yağış ve yer yer fırtına bekleniyor.

Çarşamba ve perşembe günleri ise aralıklı yerel sağanak yağışlar ve yer yer fırtınalar bekleniyor.