Kıbrıs Türk Barış Kupası’nın 50. yıl dönümü, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın himayelerinde düzenlenen özel bir etkinlikle kutlanıyor. Organizasyon kapsamında Trabzonspor’un efsane futbolcuları ve Kıbrıs Türk Karması Takımı bir araya geliyor.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın ev sahipliğinde gerçekleşecek resepsiyona Trabzonspor’un unutulmaz isimleriyle birlikte Trabzon Valiliği’nden vali yardımcıları ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de katılım gösterecek.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından 25 Ocak 2025 Cumartesi günü saat 19.00'da Lefkoşa Concorde Otel’de organize edilecek özel gecede, Trabzonspor ve Kıbrıs Türk Karması’nın yıldız isimlerine, Kıbrıs Barış Kupası’nın 50. yıl dönümüne özel plaketler ve KKTC milli takım formaları takdim edilecek.

TARİHİ ZAFERİN 50. YILI

24 Ocak 1975’te Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı’nın düzenlediği turnuvayı kazanan Trabzonspor, o dönemin kadrosuyla Türk futbolunda büyük başarılara imza atmış ve kısa sürede altı şampiyonluk elde etmişti. Trabzonspor, Kıbrıs Barış Kupası’nı kulüp müzesinde özel bir yerde sergileyerek bu zaferin önemini her zaman vurguluyor.

EFSANE İSİMLER ADADA BULUŞUYOR

Organizasyona Trabzonspor’un unutulmaz isimlerinden takım kaptanı Faruk Nafiz Özak, kaleci Şenol Güneş, Necati Özçağlayan ve Ali Kemal Denizci gibi isimler katılacak. Öte yandan, dönemin Kıbrıs Türk Karması’nın teknik direktörlüğünü üstlenen Günay Caymaz ile takım kaptanlığı Enver Emin’in üstlendiği Mustafa Oraloğlu, Ali Çetin Amcaoğlu, Erbay Gönelli ve kadroda yer alan döneme damga vurmuş birçok eski futbolcu da etkinlikte yer alacak.

Kıbrıs Türk Barış Kupası’nın 50. yıl dönümü etkinlikleri, futbolseverler ve organizasyona katılan tüm isimler için unutulmaz bir anı olacak.