KHYD Başkanı Ayşe Kanlıada, 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, meme kanseri farkındalık ayıda dünyada ve ülkede çeşitli etkinlikler düzenlendiğini, bu etkinliklerin amacının farkındalığı artırmak, erken tanının önemini vurgulamak ve sağlıklı yaşam biçimini güçlendirmek olduğunu belirtti.

Kanlıada, meme kanserinin dünyada ve KKTC’de en çok görülen kanser türlerinden biri olduğuna dikkat çekerek, 40 yaş ve üzeri her kadının yılda bir kez memografi yaptırması gerektiğini, memografinin erken tanı ve tedavi için çok önemli olduğunu vurguladı. Kanlıada, 20 ile 40 yaş gruplarındaki kadınlar için ise meme ultrasoundu yaptırmasının önerildiğini kaydetti.

-Meme kanseri erkeklerde de görülebilir

Kanlıada, meme kanserinin kadınlarda olduğu kadar yaygın olmasa da günümüzde erkeklerde de görülebildiği belirterek, “Ülkemizde, nüfusa ait rakamları net olarak bilmesek de hem nüfus artışı hem de toplum sağlığı için önemli bir hastalık grubu olan kanser vakalarının artışı mevcut kısıtlı verilerde görülmektedir.” dedi.

Kanlıada, her hastanın tedavi programını kesintisiz ve zamanında alınmasının önemine işaret ederek, dünyanın her yerinde kanser hastalarının tedavi ve bakımlarının devlet (Sağlık Bakanlığı) tarafından karşılandığını, gerekli ilaçların hasta sayısına göre zamanında tedarik edilmesi gerektiğini söyledi.

-“Kanser taramalarının arttırılması gerek"

KHYD'nin en fazla üyesi olan ve uzun yıllardır ayakta kalan etkin bir dernek olduğuna dikkat çeken Kanlıada, yetkililerden bazı taleplerde bulundu.

Ülkede kanser taramalarının mümkün olduğu kadar artırılmasını isteyen Kanlıada, taramaların tüm kanser türleri için önemli olduğunu ve iyi tarama yapılması halinde sağlık harcamalarını düşürdüğünü kaydetti. Kanlıada, taramaların iyi yapıldığını söyleyebilmek için ise toplumun yüzde 60-80 oranında taranmış olması gerektiğini belirtti.

Kanlıada, devletin ve derneklerinin iş birliği neticesinde bir onkoloji hastanesi, onkolog ve onkoloji hemşireleri olduğunu kaydederek, “Artık meme kanserinde ülkemizde uygulanamayan bir tedavi kalmamış, hastalar güven içinde, rahatlıkla tedaviler alabilmektedirler.” dedi.

KHYD’nin tedavinin yanı sıra, hastaların tüm ihtiyaçlarının karşılanmasına, tedavi sürecini mutlu ve huzurlu şekilde tamamlamalarına yardımcı olmaya çalıştığını söyleyen Kanlıada, “Peruk, silikon meme, özel sutyen, lenf ödem korseleri, psikolojik danışmana ihtiyacı olan hastalarımızı doğru adrese yönlendiriyoruz. Bunun gibi hizmetleri de başvuruda bulunan hastalara ücretsiz şekilde sunuyoruz. Ayrıca hasta yatağı, tekerlekli sandalye, ilaç, tetkik, doktor ücretleri, yol masrafları ve gerektiği yerde uçak biletleri dernek tarafından karşılanmaktadır.” dedi.

Kanlıada, yaşı gelen kadınların meme muayenesi yaptırmaları çağrısında da bulunarak, (0392) 228 98 07 numaralı telefonlardan bilgi alınabileceğini söyledi.