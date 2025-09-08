Vakıf Koordinatör Yardımcısı Suzan Gürel yazılı açıklama yaparak “acil olarak uyumlu kahramanını bekleyen küçük Yaman ve dünyada ilik nakli bekleyen tüm hastalar için” yaptığı çağrıda, verici kriterlerini ise şu şekilde açıkladı:

“18 - 45 Yaş arası, KKTC Kimlik Kartına sahip, daha önce bu amaç için örnek vermemiş, sağlıklı kişiler, Kuzey Kıbrıs'ta ikamet ediyorsanız, hafta için her gün 09.00 - 15.00 saatleri arasında Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı'na giderek kayıt yaptırabilirsiniz. Daha fazla bilgi için +90 (542) 850 8700 veya +90 (542) 880 8700 numaralı telefonlardan Kemal Saraçoğlu Vakfı'na ulaşabilirsiniz.”