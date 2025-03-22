İlseven yaptığı yazılı açıklamada, dünyada 1972, ülkede ise 1978 yılından beri kutlanan, Dünya Ormancılık Günü’nün, ormanların daha iyi korunması, geliştirilmesi, iyi bir şekilde işletilmesinin önemi ile çok yönlü faydaları gibi konuların çeşitli haberleşme araçlarıyla duyurulması ve halkın bu yöndeki ilgisinin artırılmasını amaçladığını kaydetti.

Dünyanın en önemli yenilenebilir doğal kaynaklarından biri olan ormanların son 30 yıldan bu yana büyük bir tahribatla karşı karşıya olduğunu ifade eden İlseven, her yıl 10-15 milyon hektar ormanlık alanın, insan eliyle yapılan yanlış müdahaleler sonucu çıplaklaştığını belirtti.

Ülke ormanlarında da tahribatın büyük boyutlarda seyrettiğini kaydeden İlseven, “Küresel ısınmanın da yarattığı olumsuzluklar hesaba katıldığında ülkemizde ormancılık gününün önemi her gün daha da artmaktadır. Orman fakiri bir ülke olmamız nedeniyle bu kötü gidişe artık ‘dur’ deyip ivedi ve radikal önlemler almalıyız.” dedi.

Ormanların etkin bir şekilde korunması ve ağaçlandırmalarla alanlarının artırılmasının tedbirlerin başında geldiğini belirten İlseven, şöyle devam etti:

“Ormanlardan beklenen ekonomik, hidrolojik, klimatik, sağlık ve regreasyon hizmetlerinden tüm olarak yararlanılmasının ancak yüzde 18 olan verimli orman açığının süratle kapatılması ile mümkün olacaktır. Uygulamaya konacak planlı programlı ağaçlandırma projeleri sayesinde 76 bin 771 hektar olan orman alanının 100 bin hektara çıkarılması sağlanmış olacaktır. Ülkemizde bunu gerçekleştirmek için potansiyel ağaçlandırma alanları mevcuttur.”

90’lı yıllarda 3-4 milyona çıkan fidan üretiminin bugün 100 binlere gerilediğini ifade eden İlkay İlseven, orman koruması açısından da birçok zafiyetler olduğunu, gerek orman yangınlarıyla mücadele gerekse orman zararlıları ile mücadelede yetersiz ve etkisiz kalındığını kaydetti.

İlseven, çam kese böceğinin yoğun olduğu dönemlerde, sistemin öngördüğü ve tavsiye ettiği yöntem olan havadan biyolojik ilaçlamanın beş yıldır uygulanmamasının da ormanların tahribine neden olduğunu ifade etti.

-“Yangın mevsimden önce tüm tedbirler alınmalı”

Gelecek aydan itibaren ülkede yangın mevsimine girileceğine dikkat çeken İlseven, şimdiden çalışmalara başlanarak, yangın mevsiminden önce tüm tedbirlerin alınmasının büyük önem arz ettiğini vurguladı.

Orman yangınları ile mücadelede eksik olan hava aracının ülkede konuşlandırılmasının zorunluluk olduğunu kaydeden İlseven, ormancılık hizmetlerinde görev yapan teknik ve vasıflı personelin sayıca yetersiz olduğunu belirterek, “Vasıflı teknik eleman istihdamı ivedilikle yapılmalıdır.” dedi.

İlseven, mevcut ormanların etkin bir şekilde korunması, ağaçlandırmalarla orman alanının artırılması ve ormanların sürdürülebilir yönetim ilkeleri doğrultusunda planlanarak işletilmesinin, ulusal ormancılık amaçlarının başında yer alması gerektiğini kaydetti.