Süper Lig'in Başkent ekiplerinden Küçük Kaymaklı'da başkanlık görevini yürüten Münür Özler görevinden istifa ettiğini açıkladı.

İstifasını yazılı açıklamayla duyuran Özler, bu kararı almasının kolay olmadığını belirterek, "Kulübümüzün önünü açmak, yeni bir yapılanmanın önünü serbest bırakmak için bu görevi devretmenin en doğru zaman olduğuna inanıyorum" dedi.

Açıklama şöyle:

Sevgili Küçük Kaymaklı ailesi, değerli taraftarlarımız, spor kamuoyu ve basın mensupları,

Hayatımın en anlamlı, en gurur verici dönemlerinden birini yaşadığım Küçük Kaymaklı Türk Spor Kulübü Başkanlığı görevimden, kulübünün Süper Lig’e çıktığı bu dönemde önünü açmak için bugün itibarıyla istifa etme kararı almış bulunuyorum.

Bu kararı almak kolay olmadı. Küçük Kaymaklı, benim için bir spor kulübünden çok daha fazlası. Burası çocukluğumun hayali, gençliğimin heyecanı, bugünümün en büyük sorumluluğuydu. Her galibiyette sevincini, her mağlubiyette hüznünü yüreğimde hissettiğim bir aile, bir sevdadır Küçük Kaymaklı.

Göreve geldiğimiz günden bu yana, imkânsız gibi görünen hedefler için çalıştık.

2023-2024 yılında hiç istemediğimiz bir şekilde takımımız bir alt lige düştü. Geçtiğimiz sezon da takımımızı hak ettiği yere yeniden taşımak için elimizden gelen her şeyi yaptık. Zor günler geçirdik, yeri geldi eleştirildik, yeri geldi yalnız kaldık. Ama hiçbir zaman inancımızdan, kararlılığımızdan, yeşil-siyahlı armamıza olan sadakatimizden vazgeçmedik. Bu sezon sonunda 1. Lig’den bizim esas yerimiz olan Süper Lig’e sadece bir yıl aranın ardından yeniden yükselerek hem camianın hak ettiği yerde olmasını sağladık hem de önümüze koyduğumuz bu en önemli hedefi yerine getirmiş olduk.

Bu başarı, yalnızca sahada kazanılan bir şampiyonluk değil, aynı zamanda inancın, emeğin ve birlikteliğin zaferidir.

Kulübümüzün önünü açmak, yeni bir yapılanmanın önünü serbest bırakmak için bu görevi devretmenin en doğru zaman olduğuna inanıyorum.

Bugüne kadar birlikte omuz omuza mücadele ettiğimiz yönetim kurulundaki arkadaşlarıma, terinin son damlasına kadar mücadele eden futbolcularımıza, gecesini gündüzüne katan teknik heyetimize, en çok da her şartta kulübünün yanında olan vefakâr taraftarımıza ve maddi ve manevi her zaman bizim yanımızda kulüp destekçilerimize yürekten teşekkür ediyorum. Hepinizin hakkını helal etmesini diliyorum.

Bu bir veda değil. Bu sadece bir görev değişimidir. Ben, her zaman olduğu gibi bundan sonra da bu camianın bir parçası, tribündeki bir taraftarı, kulübünün gönüllü neferi olmaya devam edeceğim.

Küçük Kaymaklı, bir sevdaysa, o sevdanın sonu yoktur.”