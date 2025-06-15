1.GRUP

Akçay SK – Serhatköy: 0 – 2 (tatil edildi)

Zümrütköy – Doğancı: 0 – 1

Gayretköy – Yedidalga: 3 – 0

2.GRUP

Göksu SD – Tepebaşı SK: 0 – 4

Bellapais Tatlısu– Çamlıbel: 3 – 1

Saka SK – Kayalar: 3 – 0

3.GRUP

DİKA – Alayköy: 6 –3

Balıkesir – Gaziköy: 0 – 1

Lefkoşa SKD – Pınarbaşı:1 – 6

4.GRUP

Çayönü SK – Akdoğan : 1 – 3

Korkuteli GD – Alaniçi: 7 – 0

Pergama SD – Mutluyaka:2 – 1

5.GRUP

Ötüken TKOSK – Serdarlı:0 – 2

Saydam U14 Ligi'nde Final Yolu kura çekimi pazartesi yapılacak
Saydam U14 Ligi'nde Final Yolu kura çekimi pazartesi yapılacak
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Gönendere ŞSKSK – Civisil Ardahan: 0 – 5

Boğaziçi – 1461 İskele Trabzonspor: 2 – 0

6.GRUP

Yarköy PGSK – Büyükkonuk: 4 – 1

Kumyalı SK – Yedikonuk SK: 1 – 0

Ergazi GSK –Tatlısu Seracılar: 0 – 1