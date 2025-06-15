1.GRUP
Akçay SK – Serhatköy: 0 – 2 (tatil edildi)
Zümrütköy – Doğancı: 0 – 1
Gayretköy – Yedidalga: 3 – 0
2.GRUP
Göksu SD – Tepebaşı SK: 0 – 4
Bellapais Tatlısu– Çamlıbel: 3 – 1
Saka SK – Kayalar: 3 – 0
3.GRUP
DİKA – Alayköy: 6 –3
Balıkesir – Gaziköy: 0 – 1
Lefkoşa SKD – Pınarbaşı:1 – 6
4.GRUP
Çayönü SK – Akdoğan : 1 – 3
Korkuteli GD – Alaniçi: 7 – 0
Pergama SD – Mutluyaka:2 – 1
5.GRUP
Ötüken TKOSK – Serdarlı:0 – 2
Gönendere ŞSKSK – Civisil Ardahan: 0 – 5
Boğaziçi – 1461 İskele Trabzonspor: 2 – 0
6.GRUP
Yarköy PGSK – Büyükkonuk: 4 – 1
Kumyalı SK – Yedikonuk SK: 1 – 0
Ergazi GSK –Tatlısu Seracılar: 0 – 1