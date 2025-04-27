Stadyum:  Esentepe Erdal Barut Stadı

Hakemler:  Evren Karademir, Özal Çağlayan, Berk Bağrıkara

Esentepe: Ali Karadal, Semih, Frank, Emre Mutlu, Adeshina, Salih Karal, Benjamin, Mehmet Ada, Mustafa Soytürk, Sander, Ali Avcısoyu

Cihangir: Tolga, Muhittin, Selçuk, Yusuf Beyazi, Babacar, Uğur, Meye, Erol, Ali Bayır, Hakan, Gassama

Goller: 7.Dk Salih Karal (Esentepe)

7 gollü düello Trabzonspor'un 7 gollü düello Trabzonspor'un

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Ligde Süleyman Göktaş Sezonunda 29. Hafta maçında Esentepe, Cihangir’i konuk etti.

Erdal Barut Stadında oynanan Esentepe – Cihangir maçını Evren Karademir yönetti. Maça hızlı başlayan Esentepe Salih Karal ile 1 – 0 öne geçti. İlk devre bu skorla sona erdi. İkinci devrede maç düşük tempoda geçerken, başka gol olmayınca maç 1 – 0 sona erdi.

(Foto: Richard Beale)