Stadyum: Esentepe Erdal Barut Stadı
Hakemler: Evren Karademir, Özal Çağlayan, Berk Bağrıkara
Esentepe: Ali Karadal, Semih, Frank, Emre Mutlu, Adeshina, Salih Karal, Benjamin, Mehmet Ada, Mustafa Soytürk, Sander, Ali Avcısoyu
Cihangir: Tolga, Muhittin, Selçuk, Yusuf Beyazi, Babacar, Uğur, Meye, Erol, Ali Bayır, Hakan, Gassama
Goller: 7.Dk Salih Karal (Esentepe)
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Ligde Süleyman Göktaş Sezonunda 29. Hafta maçında Esentepe, Cihangir’i konuk etti.
Erdal Barut Stadında oynanan Esentepe – Cihangir maçını Evren Karademir yönetti. Maça hızlı başlayan Esentepe Salih Karal ile 1 – 0 öne geçti. İlk devre bu skorla sona erdi. İkinci devrede maç düşük tempoda geçerken, başka gol olmayınca maç 1 – 0 sona erdi.
(Foto: Richard Beale)