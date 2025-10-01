Dernek başkanı Dursun Çebi, yazılı açıklamasında, sendikaların, işçinin sesi, emeğin güvencesi olduğunu, herhangi bir siyasi partiye veya ideolojiye bağlı olmamasının da önem taşıdığını belirtti.

Bir sendikanın üyelerinin farklı siyasi görüşlere sahip olabileceğine de işaret eden Çebi, ülkedeki sendikaların sık sık siyasi tartışmaların merkezinde yer aldığını, bu durumun da sendika üyeleri arasında huzursuzluk yarattığını öne sürdü.

Sendikaya üye olan herkesin aynı siyasi görüşü paylaşmadığını ifade eden Çebi, “Sendikaların siyaset üstü duruşunu koruması, toplumun gözündeki güvenilirliklerini artırır. İşçinin derdi ekmek kavgasıdır, adil ücret, güvenli çalışma koşulları, sosyal hakların korunmasıdır. Sendikaların güçlü olmasının yolu, üyelerinin ortak çıkarları etrafında birleşmesinden geçer. Emeğin yanında olmak, işçinin hakkını savunmak zaten başlı başına en büyük siyasettir. Bu yüzden sendikalar emek merkezli bir mücadele yürütmelidir” ifadelerini kullandı.