KKTC’de 23 Eylül 2024’te başlayan 2024-2025 eğitim öğretim yılı bugün sona eriyor.
2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı sona eriyor.. Karneler 16 Haziran Pazartesi günü dağıtılacak
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İlk ve orta dereceli okullarda öğrenim gören yaklaşık 58 bin öğrenci, bugün karne ve tamamlama belgelerini alarak, kamu ve özel okullarda görev yapan 6 bin 300 öğretmen ile birlikte yaz tatiline çıkacak.
Öğrenci ve öğretmenler, yaklaşık 3 aylık tatilin ardından 15 Eylül Pazartesi günü ders başı yaparak 2025-2026 eğitim öğretim yılına başlayacak.