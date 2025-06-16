KKTC’de 23 Eylül 2024’te başlayan 2024-2025 eğitim öğretim yılı bugün sona eriyor.

İlk ve orta dereceli okullarda öğrenim gören yaklaşık 58 bin öğrenci, bugün karne ve tamamlama belgelerini alarak, kamu ve özel okullarda görev yapan 6 bin 300 öğretmen ile birlikte yaz tatiline çıkacak.

Öğrenci ve öğretmenler, yaklaşık 3 aylık tatilin ardından 15 Eylül Pazartesi günü ders başı yaparak 2025-2026 eğitim öğretim yılına başlayacak.