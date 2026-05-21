Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, yaptığı açıklamada Hükümetin uzun zamandan beridir yasada yer almasına rağmen hiçbir belediyeye aydınlatmalarla ilgili ödeme yapmadığından şikayet ederek, “Vatandaşımıza olan saygımızdan, tüm aydınlatmaların bakım ve onarım maliyetini üstlenmeye devam ediyoruz” dedi.

Şenkul’un açıklaması şöyle:

“3.5 yıldır belediyeler yasasındaki düzenlemeye rağmen hiçbir belediyeye aydınlatmalarla ilgili tek bir kuruş ödenmedi.

Vatandaşımıza olan saygımızdan, ülkemize olan sevgimizden St.Hilarion kavşağından Hasan Uzun Petrole kadar olan güzergahtaki tüm aydınlatmaların bakım ve onarım maliyetini üstlenmeye devam ediyoruz.

Bu noktada güvenlik önlemi anlamında yardımcı olan polisimize ve elindeki imkanlar dahilinde bize malzeme desteği veren Karayollarına da halkımız adına teşekkür ederim.

Ülke geneli birçok anayolun karanlığa bürünmesinin sebebi ve çözümü bu paylaşımda mevcut aslında.

Anlayana sivri sinek saz …”