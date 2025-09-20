Karadeniz Bölgesi'nde dün geceden itibaren etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle birçok yeri sel vurdu.

Rize, Artvin ve Giresun'da şiddetli yağış toprak kaymasına neden oldu.

Üç şehirde de birçok yol kapandı.

Mahsur kalan vatandaşlar, ekipler tarafından kurtarıldı.

RİZE'DE ŞİDDETLİ YAĞIŞ: DERELER TAŞTI

Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan sağanak Rize'de sel, su baskını ve heyelana neden oldu.

Gece saatlerinde etkisini gösteren yağışlar Ardeşen ve Fındıklı ilçelerinde heyelan ve yol çökmeleri yaşandı, birçok ana yol ulaşıma kapandı.

BUNGALOVLAR SUYA KAPILDI

Fındıklı ilçesindeki Arılı ve Çağlayan derelerinin debisi yükseldi.

Saatte metrekareye 75 kilogram yağışın düşmesiyle meydana gelen sel, taşkın ve heyelanlarda Ardeşen, Kalkandere, Fındıklı ve Pazar ilçelerinde mahsur kalan 15 kişi, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çamlıhemşin ilçesi Ayder Yaylası yolu üzerinde 2 bungalov sele kapılırken, işletmede kimsenin olmadığı öğrenildi.

AYDER YAYLASI YOLU KAPANDI

Bölgede gece boyu etkisini sürdüren yağışlar nedeniyle turizm merkezi Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası yolu, üzerindeki Çamlıhemşin Deresi’nin taşması ve toprak kayması sonucu ulaşıma kapandı.

Ardeşen ilçesi Şenyamaç köyünde ise sağanak sonrası bir köprü, debisi artan dere suları nedeniyle orta kısmından yıkıldı.

Ekipler, köprü çevresinde güvenlik önlemi alıp, yolu ulaşıma kapadı.

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, selde can kaybı olmadığını söyledi.

Bölgedeki yağışın süreceğinin tahmin edildiğini söyleyen Vali Baydaş "Rize'ye yarına kadar 100 kilogram civarında yağış düşmesi bekleniyor. Risk gördüğümüz yerlerde tahliye yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

ARTVİN'İ DE SEL VURDU

Karadeniz'deki sağanak yağış Artvin'de de dereleri taşırdı.

Özellikle sahil ilçeleri ile Borçka'da hayat olumsuz etkilendi.

Yağışların ardından Borçka-Macahel karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapanırken, bölgede bulunan Araklı, Atanoğlu ve Macahel Vadisi'ndeki altı köyle ulaşım tamamen kesildi.

KARAGÖL'E GİRİŞLER KAPATILDI

Şiddetli yağışların ardından Efeler Deresi'nin taşması, çevredeki tarım arazileri ile köy yollarını sular altında bıraktı. Bölgede elektrik kesintileri yaşanırken, ekipler kapalı yolları ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Artvin'in önemli turizm noktalarından biri olan Borçka Karagöl Tabiat Parkı'nda da yağışların etkisiyle su seviyesinde ciddi yükselme yaşandı.

Karagöl çevresinde bulunan bazı sosyal tesisler su altında kaldı. Ziyaretçilerin güvenliği açısından bölgeye girişler geçici süreyle kısıtlandı.